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Reuters: Іран готується постачати Росії пускові установки для балістики

Дальність польоту ракет складатиме близько 120 кілометрів.

Reuters: Іран готується постачати Росії пускові установки для балістики
Іранський балістичний комплекс Фатх-360
Фото: EPA/UPG

За інформацією агенції Reuters, Іран веде підготовку до початку надсилання Росії установок запуску балістичних ракет малого радіусу дії. 

Йдеться про комплекси Фатх-360, ракети до яких Тегеран, за даними Сполучених Штатів, вже поставив Москві минулоріч. 

Очікується, що ця зброя буде використана росіянами для атак українських військ, розташованих вздовж лінії бойового зіткнення, прифронтових об'єктів та населених пунктів неподалік кордону з РФ. Дальність польоту балістики, запущеної з установки Фатх-360, складає близько 120 кілометрів.

Поставки комплексів затрималися, серед іншого, через ведення Іраном перемовин зі Сполученими Штатами. Згода Тегерану все ж надіслати установки до Росії може свідчити про те, що діалог з Вашингтоном складається не найкращим чином. 

Нова балістична зброя у розпорядженні Москви, на думку експертів, може ускладнити спроби адміністрації Дональда Трампа досягти мирної угоди і завершення війни в Україні. 
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