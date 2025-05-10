​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Трамп пригрозив санкціями за порушення перемир'я в разі його оголошення
Трамп пригрозив санкціями за порушення перемир'я в разі його оголошення
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Папа Лев XIV: що його обрання значить для України?
Папа Лев XIV: що його обрання значить для України?
Вчений-богослов Кирило Говорун: “На конклаві може бути сюрприз”
Вчений-богослов Кирило Говорун: “На конклаві може бути сюрприз”
Актори і акторки Молодого театру зі сцени заявили про сексуальне насильство з боку директора Андрія Білоуса
Актори і акторки Молодого театру зі сцени заявили про сексуальне насильство з боку директора Андрія Білоуса
У Ватикані обрали нового Папу - американця Роберта Френсіса Превоста (оновлення)
У Ватикані обрали нового Папу - американця Роберта Френсіса Превоста (оновлення)
Шахи: легендарний Іванчук здивував в Ісландії та переміг в Іспанії
Шахи: легендарний Іванчук здивував в Ісландії та переміг в Іспанії
ГоловнаСуспільствоВійна

З двох громад Сумщині за кілька днів евакуювали майже 700 людей

У області працюють евакуаційні штаби, також допомагають рятувальники, поліція, волонтери.

З двох громад Сумщині за кілька днів евакуювали майже 700 людей
Ілюстративне фото
Фото: Олег Григоров

Через щільні обстріли російської окупаційної армії посилилась евакуація з прикордонних територій Сумської області. Також люди виїжджають самостійно.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Зокрема, з 5 по 8 травня з Білопільської громади евакуювали 461 людину, з Ворожбянської – 231. 

Зараз у Білопіллі залишаються менше 4,3 тис. мешканців, а у Ворожбянській громаді – трохи більше 1,8 тис.

Підписуйтесь на наш Google News

У області працюють евакуаційні штаби, також допомагають рятувальники, поліція, волонтери.

Після евакуації людей приймають у транзитному центрі, де їм допомагають знайти житло, оформити статус ВПО, подати документи на виплати, отримати медичну, гуманітарну й психологічну допомогу.

Зокрема, за цей тиждень у транзитному центрі в Сумах зареєстрували 397 людей, з них 53 дитини та 40 людей з інвалідністю.

Із зареєстрованих евакуйованих 375 оселилися у родичів на Сумщині, 12 – у знайомих в інших регіонах, одна людина – в модульному містечку на Чернігівщині,ще 9 залишаються в транзитному центрі.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies