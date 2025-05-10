З двох громад Сумщині за кілька днів евакуювали майже 700 людей

У області працюють евакуаційні штаби, також допомагають рятувальники, поліція, волонтери.

Через щільні обстріли російської окупаційної армії посилилась евакуація з прикордонних територій Сумської області. Також люди виїжджають самостійно.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Зокрема, з 5 по 8 травня з Білопільської громади евакуювали 461 людину, з Ворожбянської – 231.

Зараз у Білопіллі залишаються менше 4,3 тис. мешканців, а у Ворожбянській громаді – трохи більше 1,8 тис.

У області працюють евакуаційні штаби, також допомагають рятувальники, поліція, волонтери.

Після евакуації людей приймають у транзитному центрі, де їм допомагають знайти житло, оформити статус ВПО, подати документи на виплати, отримати медичну, гуманітарну й психологічну допомогу.

Зокрема, за цей тиждень у транзитному центрі в Сумах зареєстрували 397 людей, з них 53 дитини та 40 людей з інвалідністю.

Із зареєстрованих евакуйованих 375 оселилися у родичів на Сумщині, 12 – у знайомих в інших регіонах, одна людина – в модульному містечку на Чернігівщині,ще 9 залишаються в транзитному центрі.