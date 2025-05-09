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Нападника зі Софіївської Борщагівки взяли під варту без права на заставу

Зловмисникові інкримінують умисне вбивство двох осіб, а також незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї.

Нападника зі Софіївської Борщагівки взяли під варту без права на заставу
затримання стрільця на Київщині

Києво-Святошинська окружна прокуратура повідомила про підозру 63-річному жителю Київщини, який застрелив двох людей у Софіївській Борщагівці. 

Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

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Йому інкримінують умисне вбивство двох осіб, а також незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї (п.1 ч.2 ст. 115, ч.1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, трагедія сталася 8 травня у селі Софіївська Борщагівка Бучанського району. Підозрюваний посварився з двома сусідами, після чого відкрив вогонь і смертельно поранив чоловіка та жінку.

«За клопотанням прокурора суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави», — повідомили в прокуратурі.

  • Поліція Київщини повідомляла, що нападник убив військового і його родичку. Місяць тому військовослужбовець нібито продав зброю чоловіку за 1000 доларів. А 8 травня між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити ще певну суму.
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