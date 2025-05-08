На Київщині затримали зловмисника, який влаштував стрілянину у Софіївській Борщагівці

Поліція Київської області затримала чоловіка, який розстріляв військового та його родичку у Софіївській Борщагівці.

Як повідомила пресслужба поліції, люди загинули від отриманих вогнепальних поранень.

Правоохоронці провели спецоперацію та протягом години затримали стрільця.

«Поліцейські встановили, що місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів. Втім сьогодні між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму. У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині», - розповіли подробиці трагедії у поліції.

Спецпризначенці поліції оточили будинок та протягом години затримали чоловіка. Ним виявився 63-річний місцевий.

На місці події продовжують працювати слідчі та криміналісти поліції. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.