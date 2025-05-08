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На Київщині затримали зловмисника, який влаштував стрілянину у Софіївській Борщагівці

Поліція розповіла про подробиці трагедії.

На Київщині затримали зловмисника, який влаштував стрілянину у Софіївській Борщагівці
затримання стрільця на Київщині

Поліція Київської області затримала чоловіка, який розстріляв військового та його родичку у Софіївській Борщагівці.

Як повідомила пресслужба поліції, люди загинули від отриманих вогнепальних поранень.

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Правоохоронці провели спецоперацію та протягом години затримали стрільця.

«Поліцейські встановили, що місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів. Втім сьогодні між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму. У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині», - розповіли подробиці трагедії у поліції.

Спецпризначенці поліції оточили будинок та протягом години затримали чоловіка. Ним виявився 63-річний місцевий. 

На місці події продовжують працювати слідчі та криміналісти поліції. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

  • Правоохоронці отримали інформацію про інцидент о 15.22. На місце виїхали всі екстрені служби.
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