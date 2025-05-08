Мерц: ми ще дуже далекі від припинення вогню в Україні, і ще далі – від мирної угоди

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв'ю газеті Die Welt від 7 травня заявив, що до припинення вогню в Україні ще дуже далеко, а до мирної угоди – ще довше. Тому питання про відправку німецьких військовослужбовців в Україну для забезпечення там миру поки що навіть немає на порядку денному, передає DW.

"Ми ще дуже далекі від припинення вогню, і ще далі – від мирної угоди", – зазначив Мерц.

В інтерв'ю, яке він дав у літаку під час своєї першої поїздки за кордон як глава уряду, Фрідріх Мерц згадав про інші можливості участі Німеччини у наданні Україні гарантій безпеки або спостереженні за припиненням вогню: "Ми, звичайно, могли б продовжити надавати дуже сильну підтримку українській армії, постачати її озброєнням".

Існує "ціла низка можливостей для забезпечення того, щоб така угода про припинення вогню була надійно закріплена і щоб подальша мирна угода дійсно дотримувалася", - додав канцлер ФРН.

Одночасно він висловив сподівання, що "перемир'я" на 8-10 травня, оголошене наприкінці квітня Путіним, може бути продовжено. "Однак це перебуває виключно в руках російського керівництва", наголосив Фрідріх Мерц. Президент України Володимир Зеленський раніше назвав заяву Путіна про одностороннє припинення вогню на три дні "маніпуляцією".