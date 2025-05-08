WP: Україна навряд атакуватиме путінський парад у Москві
WP: Україна навряд атакуватиме путінський парад у Москві
Росіяни обстріляли Київ балістикою
Росіяни обстріляли Київ балістикою
Віцепрезидент США Венс раптом висловився за довгостроковий мир в Україні
Віцепрезидент США Венс раптом висловився за довгостроковий мир в Україні
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Два інститути НАМНУ так і не уклали договори з НСЗУ
Два інститути НАМНУ так і не уклали договори з НСЗУ
Росіяни порушили самопроголошене "путінське перемир'я"
Росіяни порушили самопроголошене "путінське перемир'я"
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Мерц: ми ще дуже далекі від припинення вогню в Україні, і ще далі – від мирної угоди

Водночас канцлер висловив сподівання, що оголошене Путіним так зване "перемир'я" 8-10 травня може бути продовжено.

Мерц: ми ще дуже далекі від припинення вогню в Україні, і ще далі – від мирної угоди
Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв'ю газеті Die Welt від 7 травня заявив, що до припинення вогню в Україні ще дуже далеко, а до мирної угоди – ще довше. Тому питання про відправку німецьких військовослужбовців в Україну для забезпечення там миру поки що навіть немає на порядку денному, передає DW.

"Ми ще дуже далекі від припинення вогню, і ще далі – від мирної угоди", – зазначив Мерц.

В інтерв'ю, яке він дав у літаку під час своєї першої поїздки за кордон як глава уряду, Фрідріх Мерц згадав про інші можливості участі Німеччини у наданні Україні гарантій безпеки або спостереженні за припиненням вогню: "Ми, звичайно, могли б продовжити надавати дуже сильну підтримку українській армії, постачати її озброєнням".

Support LB.ua

Існує "ціла низка можливостей для забезпечення того, щоб така угода про припинення вогню була надійно закріплена і щоб подальша мирна угода дійсно дотримувалася", - додав канцлер ФРН.

Одночасно він висловив сподівання, що "перемир'я" на 8-10 травня, оголошене наприкінці квітня Путіним, може бути продовжено. "Однак це перебуває виключно в руках російського керівництва", наголосив Фрідріх Мерц. Президент України Володимир Зеленський раніше назвав заяву Путіна про одностороннє припинення вогню на три дні "маніпуляцією".
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies