Музика, яка говорить за нас: чому ми вирішили грати Бетховена під час війни

Ми зупинилися на Бетховені. На День Європи 9 травня ми зіграємо його Дев’яту симфонію – військові і цивільні музиканти разом у Національній філармонії України.

Ми шукали твір, який міг би сказати світові те, що говоримо ми щодня: Україна стоїть. Україна бореться. Україна є частиною Європи – не тільки географічно, а й духовно.

Для мене, як для музиканта і військового, це питання стало не просто естетичним. Це стало вибором позиції. Бо музика теж може бути зброєю. Тонкою, емоційною, глибокою – але дієвою.

Що саме ми маємо грати зараз? Який твір звучатиме щиро, актуально, не лише для нас, але й для тих, хто нас чує за межами України?

Фото: Віталій Ухов

Симфонія як спротив

Людвіґ ван Бетховен – не просто класик. Це людина, яка зуміла висловити у музиці боротьбу. До нього й після нього, мабуть, не було композитора, який так правдиво і з такою силою передавав би емоції опору, втрати, гніву й, найголовніше, – надії.

У кожному творі Бетховена – етапи, які переживає українське суспільство зараз. Ми втомлюємося, розчаровуємось, але знову піднімаємось. І знову віримо. У себе, одне в одного, у перемогу. Саме тому ми обрали Дев’яту симфонію. Цей твір – не про тишу. Він про те, що після темряви обов’язково настає світло.

Ода до радості – і до єдності

Дев’ята симфонія Бетховена – унікальна. Це був перший твір, у якому композитор поєднав симфонічну музику з вокальним текстом. І не з будь-яким, а з Ode an die Freude – «Одою до радості» Фрідріха Шиллера. Це не просто гімн життю. Це – декларація братерства, солідарності, гідності.

Не випадково саме цей уривок обрали гімном Європейського Союзу. Бо ця музика не про держави. Вона – про цінності.

Для нас, українців, сьогодні це має особливе значення. Ми – не просто поруч із Європою. Ми є Європа. Ми ділимо ті самі ідеали. Ми боремося не лише за території – ми боремося за свободу, гідність, права людини.

Культура як свідчення

У виконанні цього твору є ще одна мета – бути почутими. У світі, де новини швидко змінюють одна одну, музику неможливо пропустити повз. Вона проникає глибше, ніж заголовки. Вона змушує відчути, перш ніж осмислити. Сьогоднішня Україна – це країна, яка не мовчить. Навіть коли говорить через музику. Ми хочемо, щоб нас не тільки бачили, а й розуміли. А через Бетховена це можливо. Бо біль, надія, міць, що є в його симфонії, – знайомі кожному, хто відчуває, що таке свобода. Ми виконуємо цю музику, бо вона є дзеркалом нашої реальності. І нашої віри. Ми гратимемо цю музику, допоки триває боротьба. А коли вона закінчиться – заграємо її знову. Уже у вільній і мирній Україні. З надією і з гідністю.

Автор: Назар Яцків, диригент, військовослужбовець Культурних сил