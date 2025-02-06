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Фонд Pro Musica Viva проведе концерти польської класики в українських містах

Серед них – Хмельницький, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль, Полтава, Київ.

Фонд Pro Musica Viva проведе концерти польської класики в українських містах
Фото: Pro Musica Viva

Цьогорічна мандрівка Фонду Pro Musica Viva з польською музикою Україною обіймає Хмельницький, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль, Полтаву та Київ. Концерти пройдуть за фінансової підтримки польського Міністерства культури та національної спадщини у співпраці з Польським інститутом у Києві та філармонічними установами згаданих міст.

Всіма концертами диригує директор фонду Pro Musica Viva Роман Ревакович, а солістами будуть провідні українські віртуози – піаністи Йожев Ермінть і Дмитро Таванець та скрипалі Лідія Футорська і Андрій Павлов. Супроводжуватимуть оркестри місцевих філармоній.

Заплановані наступні концерти:

  • 28.02.2025 – Хмельницький

Інавгурація фестивалю Khmelnytsky Music Fest. Великий зал Хмельницької обласної філармонії

Програма:

- Вітольд Лютославський – «Траурна музика» для струнного оркестру

- Войцех Кіляр – Фортепіанний концерт № 2

- Олександр Щетинський – «Реквієм» для хору та струнного оркестру

Виконавці: Дмитро Таванець - фортепіано, Хор та оркестр Хмельницької обласної філармонії

  • 16.03.2025 – Івано-Франківськ

Інавгурація фестивалю «Прикарпатська весна». Концертний зал Івано-Франківської обласної філармонії ім. Іри Маланюк

Програма:

- Генрик Міколай Гурецький – "3 п'єси в старовинному стилі" для струнного оркестру

- Міколай Пьотр Гурецький – „Concerto notturno” для скрипки та струнного оркестру

- Мєчислав Карловіч – «Серенада для струнних» тв. 2

- Войцех Кіляр - Другий концерт для фортепіано з оркестром 

Виконавці: Лідія Футорська - скрипка, Йожеф Ермінь - фортепіано, Оркестр Івано-Франківської обласної філармонії .

  • 27.04.2025 – Львів

Концертний зал Львівською національною філармонією ім. Мирослава Скорика. Концерт до 30-річчя Камерного оркестру «Віртуози Льова»

Програма:

- Генрик Міколай Гурецький – "3 п'єси в старовинному стилі" для струнного оркестру

- Міколай Пьотр Гурецький – „Concerto notturno” для скрипки та струнного оркестру

- Мєчислав Карловіч – «Серенада для струнних» тв. 2

- Мирослав Скорик – «Диптих» для струнного оркестру

- Войцех Кіляр - Другий концерт для фортепіано з оркестром 

Виконавці: Лідія Футорська - скрипка, Йожеф Ермінь - фортепіано, Камерний оркестр «Віртуози Львова»

  • 19.06.2025 – Тернопіль

Концертний зал Тернопільської обласної філармонії

Програма:

- Генрик Міколай Гурецький – "3 п'єси в старовинному стилі" для струнного оркестру

- Міколай Пьотр Гурецький – „Concerto notturno” для скрипки та струнного оркестру

- Мєчислав Карловіч – «Серенада для струнних» тв. 2

- Войцех Кіляр - Другий концерт для фортепіано з оркестром 

Виконавці: Лідія Футорська - скрипка, Йожеф Ермінь - фортепіано, Оркестр Тернопільської обласної філармонії.

  • 17.10.2025 – Полтава

Концертний зал Полтавської обласної філармонії

Програма:

- Генрик Міколай Гурецький – Концерт для фортепіано та струнних

- Валентин Сильвестров – 3 Серенади для фортепіано та струнних

- Вітольд Лютославський – «Траурна музика» для струнного оркестру

- Гражина Бацевіч – «Концерт для струнного оркестру»

Виконавці: Дмитро Таванець - фортепіано, Камерний оркестр ім. Дмитра Ахшарумова Полтавської обласної філармонії

  • 24.10.2025 – Київ

Колонний зал Національної філармонії України

Програма:

- Вітольд Лютославський – «Траурна музика» для струнного оркестру

- Мєчислав Карловіч – Скрипковий концерт ля-мажор тв. 8

- Генрик Міколай Гурецький - Симфонія № 3 - «Симфонія жалісних пісень» для сопрано та симфонічного оркестру

Виконавці: Андрій Павлов – скрипка, Оксана Крамарева – сопрано, Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії України

Про фонд Pro Musica Viva: 

  • Від заснування у 1998 році варшавський Фонд Pro Musica Viva будує українсько-польські музичні мости. Протягом більше чверть століття Фонд організував ряд музичних заходів, які популяризували українську музику в Польщі та польську в Україні. 
  • В Польщі від 1999 року Фонд проводить фестиваль «Дні української музики у Варшаві», який має на меті донести до польського слухача шедеври української академічної музики.
  • Від 2019 року завдяки трирічної дотації Міста Варшава фестиваль перейшов у формат щорічного заходу. Минулого року Фонд отримав трирічну дотацію також від польського Міністерства культури та національної спадщини. У 2025-му 11-ті “Дні української музики у Варшаві” відбудуться 7, 9 та 12 вересня. 
  • Другою ланкою діяльності Фонду Pro Musica Viva є популяризація польської музики в Україні. Минулого року концерти охопили Хмельницький, Полтаву, Черкаси та Київ. 
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