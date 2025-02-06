Фонд Pro Musica Viva проведе концерти польської класики в українських містах

Цьогорічна мандрівка Фонду Pro Musica Viva з польською музикою Україною обіймає Хмельницький, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль, Полтаву та Київ. Концерти пройдуть за фінансової підтримки польського Міністерства культури та національної спадщини у співпраці з Польським інститутом у Києві та філармонічними установами згаданих міст.
Всіма концертами диригує директор фонду Pro Musica Viva Роман Ревакович, а солістами будуть провідні українські віртуози – піаністи Йожев Ермінть і Дмитро Таванець та скрипалі Лідія Футорська і Андрій Павлов. Супроводжуватимуть оркестри місцевих філармоній.
Заплановані наступні концерти:
- 28.02.2025 – Хмельницький
Інавгурація фестивалю Khmelnytsky Music Fest. Великий зал Хмельницької обласної філармонії
Програма:
- Вітольд Лютославський – «Траурна музика» для струнного оркестру
- Войцех Кіляр – Фортепіанний концерт № 2
- Олександр Щетинський – «Реквієм» для хору та струнного оркестру
Виконавці: Дмитро Таванець - фортепіано, Хор та оркестр Хмельницької обласної філармонії
- 16.03.2025 – Івано-Франківськ
Інавгурація фестивалю «Прикарпатська весна». Концертний зал Івано-Франківської обласної філармонії ім. Іри Маланюк
Програма:
- Генрик Міколай Гурецький – "3 п'єси в старовинному стилі" для струнного оркестру
- Міколай Пьотр Гурецький – „Concerto notturno” для скрипки та струнного оркестру
- Мєчислав Карловіч – «Серенада для струнних» тв. 2
- Войцех Кіляр - Другий концерт для фортепіано з оркестром
Виконавці: Лідія Футорська - скрипка, Йожеф Ермінь - фортепіано, Оркестр Івано-Франківської обласної філармонії .
- 27.04.2025 – Львів
Концертний зал Львівською національною філармонією ім. Мирослава Скорика. Концерт до 30-річчя Камерного оркестру «Віртуози Льова»
Програма:
- Генрик Міколай Гурецький – "3 п'єси в старовинному стилі" для струнного оркестру
- Міколай Пьотр Гурецький – „Concerto notturno” для скрипки та струнного оркестру
- Мєчислав Карловіч – «Серенада для струнних» тв. 2
- Мирослав Скорик – «Диптих» для струнного оркестру
- Войцех Кіляр - Другий концерт для фортепіано з оркестром
Виконавці: Лідія Футорська - скрипка, Йожеф Ермінь - фортепіано, Камерний оркестр «Віртуози Львова»
- 19.06.2025 – Тернопіль
Концертний зал Тернопільської обласної філармонії
Програма:
- Генрик Міколай Гурецький – "3 п'єси в старовинному стилі" для струнного оркестру
- Міколай Пьотр Гурецький – „Concerto notturno” для скрипки та струнного оркестру
- Мєчислав Карловіч – «Серенада для струнних» тв. 2
- Войцех Кіляр - Другий концерт для фортепіано з оркестром
Виконавці: Лідія Футорська - скрипка, Йожеф Ермінь - фортепіано, Оркестр Тернопільської обласної філармонії.
- 17.10.2025 – Полтава
Концертний зал Полтавської обласної філармонії
Програма:
- Генрик Міколай Гурецький – Концерт для фортепіано та струнних
- Валентин Сильвестров – 3 Серенади для фортепіано та струнних
- Вітольд Лютославський – «Траурна музика» для струнного оркестру
- Гражина Бацевіч – «Концерт для струнного оркестру»
Виконавці: Дмитро Таванець - фортепіано, Камерний оркестр ім. Дмитра Ахшарумова Полтавської обласної філармонії
- 24.10.2025 – Київ
Колонний зал Національної філармонії України
Програма:
- Вітольд Лютославський – «Траурна музика» для струнного оркестру
- Мєчислав Карловіч – Скрипковий концерт ля-мажор тв. 8
- Генрик Міколай Гурецький - Симфонія № 3 - «Симфонія жалісних пісень» для сопрано та симфонічного оркестру
Виконавці: Андрій Павлов – скрипка, Оксана Крамарева – сопрано, Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії України
Про фонд Pro Musica Viva:
- Від заснування у 1998 році варшавський Фонд Pro Musica Viva будує українсько-польські музичні мости. Протягом більше чверть століття Фонд організував ряд музичних заходів, які популяризували українську музику в Польщі та польську в Україні.
- В Польщі від 1999 року Фонд проводить фестиваль «Дні української музики у Варшаві», який має на меті донести до польського слухача шедеври української академічної музики.
- Від 2019 року завдяки трирічної дотації Міста Варшава фестиваль перейшов у формат щорічного заходу. Минулого року Фонд отримав трирічну дотацію також від польського Міністерства культури та національної спадщини. У 2025-му 11-ті “Дні української музики у Варшаві” відбудуться 7, 9 та 12 вересня.
- Другою ланкою діяльності Фонду Pro Musica Viva є популяризація польської музики в Україні. Минулого року концерти охопили Хмельницький, Полтаву, Черкаси та Київ.