“Книжковий Арсенал” цьогоріч відбудеться з 29 травня до 1 червня

Міжнародний фестиваль “Книжковий Арсенал” – щорічний проєкт Мистецького арсеналу – цьогоріч відбудеться з 29 травня (вечір офіційного відкриття) до 1 червня.

Про це йдеться на сайті проєкту.

Фестиваль складатиметься з програмної частини та книжкового ярмарку на першому поверсі Старого арсеналу.

Кураторками Фокус-теми фестивалю стануть історикиня, професорка інтелектуальної історії Європи Єльського університету Марсі Шор та письменниця, перекладачка, видавчиня та членкиня українського «PEN» Оксана Форостина.

“Цьогоріч Книжковий Арсенал відбудеться уже втринадцяте, і ми докладемо всіх зусиль, аби він був саме тим місцем найважливішої розмови, яка робить Арсенал настільки особливим і улюбленим. Саме тим місцем зустрічі однодумців, поєднання мистецтв і досвідів, місцем радості й спільного смутку, місцем рефлексії про найскладніші питання, які торкаються кожного в Україні”, – генеральна директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта.

Вона зазначила, що саму тему заходу оголосять в березні.

Операторами продажу на виставці-ярмарку запрошуються видавництва, а також книгарні, які можуть запропонувати свою концепцію в одному з шести напрямків: “Арткнига”, “Художня література”, “Нон-фікшн”, “Дитяча література”, “Мальописи” та “Книги іноземними мовами”.

Для малих видавництв – таких, що мають у видавничому портфелі від 2 до 10 виданих книжок, діятимуть спеціальні умови. Також ми повертаємось до традиції Ярмарку ілюстраторів.

У програмі Книжкового Арсеналу, над якою працюватимуть запрошені куратори, відбудуться події у межах фокус-теми фестивалю, основної програми, програми для дітей та підлітків, професійної програми.

Зі спеціальною програмою Книжковий Арсенал прийматиме Літературно-перекладацький фестиваль «Translatorium».

Лекції, дискусії, перформанси, публічні інтерв’ю та поетичні читання відбудуться на семи сценах фестивалю. Також під час Книжкового Арсеналу презентують виставкові проєкти.

У межах Фестивалю також відбудеться щорічна професійна програма Book Arsenal Fellowship Program для іноземних видавців та літературних агентів, яка сприяє посиленню міжнародної співпраці з Україною у книжковій сфері через встановлення прямих контактів між професіоналами з України та закордону та знайомство з місцевою літературною та книжковою сценами.

Книжковий Арсенал починає прийом заявок на стендову участь у ярмарку. Дедлайн 28 лютого 2025 року.

Задля безпеки учасників ярмарку та подій у Мистецькому арсеналі доступне найпростіше укриття.

Фестиваль відбувається з 2011 року, і став однією з найбільш впливових літературно-мистецьких подій Східної Європи.

У 2019 році отримав звання «Найкращий літературний фестиваль світу».