Рада-13. Парламентська криза, підготовка до виборів і проблеми з голосами
Рада-13. Парламентська криза, підготовка до виборів і проблеми з голосами
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
Стрес далеко не основний фактор ризику раку: Марія Кукушкіна пояснює базу про онкозахворювання
Стрес далеко не основний фактор ризику раку: Марія Кукушкіна пояснює базу про онкозахворювання
Джерела: заступником міністра оборони готуються призначити ексзаступника Залужного генерал-лейтенанта Мойсюка
Джерела: заступником міністра оборони готуються призначити ексзаступника Залужного генерал-лейтенанта Мойсюка
Найкращий шахіст в історії закликав росіянина піти з посади президента FIDE
Найкращий шахіст в історії закликав росіянина піти з посади президента FIDE
УП: головнокомандувач видав наказ перевести 50 000 військових у Сухопутні війська
УП: головнокомандувач видав наказ перевести 50 000 військових у Сухопутні війська
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
На нашому фронті все змінилося
На нашому фронті все змінилося
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
ГоловнаКультура

“Книжковий Арсенал” цьогоріч відбудеться з 29 травня до 1 червня

Фестиваль складатиметься з програмної частини та книжкового ярмарку.

“Книжковий Арсенал” цьогоріч відбудеться з 29 травня до 1 червня
Фото: Книжковий Арсенал

Міжнародний фестиваль “Книжковий Арсенал” – щорічний проєкт Мистецького арсеналу – цьогоріч відбудеться з 29 травня (вечір офіційного відкриття) до 1 червня. 

Про це йдеться на сайті проєкту. 

Фестиваль складатиметься з програмної частини та книжкового ярмарку на першому поверсі Старого арсеналу.

Кураторками Фокус-теми фестивалю стануть історикиня, професорка інтелектуальної історії Європи Єльського університету Марсі Шор та письменниця, перекладачка, видавчиня та членкиня українського «PEN» Оксана Форостина.

Цьогоріч Книжковий Арсенал відбудеться уже втринадцяте, і ми докладемо всіх зусиль, аби він був саме тим місцем найважливішої розмови, яка робить Арсенал настільки особливим і улюбленим. Саме тим місцем зустрічі однодумців, поєднання мистецтв і досвідів, місцем радості й спільного смутку, місцем рефлексії про найскладніші питання, які торкаються кожного в Україні”, – генеральна директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта.

Вона зазначила, що саму тему заходу оголосять в березні.

Support LB.ua

Операторами продажу на виставці-ярмарку запрошуються видавництва, а також книгарні, які можуть запропонувати свою концепцію в одному з шести напрямків: “Арткнига”, “Художня література”, “Нон-фікшн”, “Дитяча література”, “Мальописи” та “Книги іноземними мовами”. 

Для малих видавництв – таких, що мають у видавничому портфелі від 2 до 10 виданих книжок, діятимуть спеціальні умови. Також ми повертаємось до традиції Ярмарку ілюстраторів.

У програмі Книжкового Арсеналу, над якою працюватимуть запрошені куратори, відбудуться події у межах фокус-теми фестивалю, основної програми, програми для дітей та підлітків, професійної програми.

Зі спеціальною програмою Книжковий Арсенал прийматиме Літературно-перекладацький фестиваль «Translatorium».

Лекції, дискусії, перформанси, публічні інтерв’ю та поетичні читання відбудуться на семи сценах фестивалю. Також під час Книжкового Арсеналу презентують виставкові проєкти.

У межах Фестивалю також відбудеться щорічна професійна програма Book Arsenal Fellowship Program для іноземних видавців та літературних агентів, яка сприяє посиленню міжнародної співпраці з Україною у книжковій сфері через встановлення прямих контактів між професіоналами з України та закордону та знайомство з місцевою літературною та книжковою сценами.

Книжковий Арсенал починає прийом заявок на стендову участь у ярмарку. Дедлайн 28 лютого 2025 року.

Задля безпеки учасників ярмарку та подій у Мистецькому арсеналі доступне найпростіше укриття.

Фестиваль відбувається з 2011 року, і став однією з найбільш впливових літературно-мистецьких подій Східної Європи. 

У 2019 році отримав звання «Найкращий літературний фестиваль світу».

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies