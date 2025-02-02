В Ужгороді відбулася міжнародна конференція "Культурний Рамштайн"

Через війну втрачено близько 7 мільйонів культурних цінностей, ще 1,5 млн залишаються на окупованих територіях.

1 лютого в Ужгороді відбулася перша міжнародна конференція "Співпраця заради стійкості" за участю 28 делегацій країн-партнерів, а також від Єврокомісії та ЮНЕСКО, а також - 19 делегацій на рівні міністрів та заступників міністрів культури.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

Заступниця міністра юстиції Інна Богатих презентувала статистику з викрадення Росією обʼєктів культурної спадщини. За її словами, загалом втрачено близько 7 мільйонів культурних цінностей, 1,5 мільйона ще залишаються на окупованих територіях.

"Україна вже ініціювала застосування санкцій до фізичних та юридичних осіб, які причетні до розкрадання та надання дозволів на здійснення незаконних археологічних розкопок на окупованих територіях. Але, окрім санкцій, кожен факт незаконного поводження з культурними цінностями України має бути ретельно розслідуваний та усі причетні особи мають понести також кримінальну відповідальність", - сказала вона.

Заступниця міністра закордонних справ Марʼяна Беца, своєю чергою, зазначила, що за 4 роки вдалося суттєво послабити вплив Росії на міжнародному рівні. У 2022 році країна-агресорка зазнала поразки на виборах до дев’яти органів та програм ЮНЕСКО. Також було досягнуто значного прогресу у документуванні злочинів Росії проти української культури та посиленні санкцій проти її організацій.

Окрім цього, Україна зробила важливі кроки для збереження своєї культурної спадщини. Зокрема, у грудні 2024 року на 19-й сесії Комітету із захисту культурних цінностей під час збройних конфліктів Україна ініціювала рішення щодо наслідків пошкодження культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом ЮНЕСКО. Також у список об’єктів, що знаходяться під посиленим захистом, увійшло 27 об’єктів культурної спадщини України.

Заступниця Міністра культури Республіки Кіпр Васілікі Кассіаніду закликала учасників заходу підписати Нікосійську конвенцію 2017 року про культурні цінності.

"Ми закликаємо вас усіх підписати Нікосійську конвенцію. Наразі це єдиний міжнародний договір, що фокусується на кримінальних заходах і санкціях за незаконну діяльність, таку як руйнування та незаконний обіг культурної спадщини. Саме тому сьогодні я підпишу запропоновану Декларацію від імені Республіки Кіпр. Я хотіла б запросити українських експертів приїхати на Кіпр і співпрацювати з нашими командами для спільних зусиль у боротьбі з цим жахливим явищем. Ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно", - сказана Кассіаніду.