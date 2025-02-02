Сонячний Таїланд, вікторіанський Лондон, Америка 1920-х: 6 серіалів лютого

Останній місяць зими зазвичай небагатий на серіальні прем’єри, які застигли в очікуванні весняного сезону. Однак цьогоріч лютий може порадувати кількома вартими уваги телешоу — і зовсім новенькими, і продовженнями вже культових серіалів. Кінокритик Ігор Кромф розповідає про детективні пригоди, Роберта Де Ніро, лондонські підпільні бої, а також інші захопливі серіальні історії, які виходять на стримінгах у лютому.

«Білий лотос», 3 сезон

Коли: 16 лютого

Де: MAX/Megogo

Головна серіальна прем’єра лютого — продовження сатиричного шоу Майка Вайта про інтриги багатіїв, які перетворять будь-який курорт на зміїне кубло. Після напружених сезонів на тропічних Гаваях і середземноморській Сицилії героїв віднесе на протилежний кінець світу — у Таїланд. У вже звичній манері каст серіалу поєднує добре знайомі обличчя з новими талантами. Серед плюсів — Джейсон Айзекс, Керрі Кун, Мішель Монаган і Лаліса Манобан. З мінусів — у цьому сезоні на екрані періодично з'являється росіянин.

«Перемога або поразка»

Коли: 19 лютого

Де: Disney+

Мишачий стримінг випускає щемкий мультсеріал, від якого розчулені батьки плакатимуть дужче, ніж сміятимуться їхні діти. Два зіркові продюсери студії Pixar Майкл Єйтс (оскароносна «Душа») й Керрі Гобсон («Стихії») випускають анімаційний серіал про «Огірочків» — софтбольну команду, де грають хлопчики з дівчатками. Серіал матиме кожну серію в окремому стилі, адже розповідатиме про підготовку до фіналу чемпіонату штату з погляду різних персонажів: дітей, їхніх батьків і арбітрів. Це неймовірно тепла і продумана історія про командний дух і дружбу.

«Нульовий день»

Коли: 20 лютого

Де: Netflix

Деякі фільми за участю Роберта Де Ніро своїм хронометражем сягають сучасних мінісеріалів. Однак у лютому ми зможемо побачити актора у справжньому серіалі: він виконує головну роль у шестисерійному політичному трилері «Нульовий день». Де Ніро перевтілиться в експрезидента США, який розслідує причини катастрофи, пов’язаної з масштабними кібератаками на США. Крім неперевершеного Де Ніро, у цьому напруженому саспенсі тішить і решта касту, від Джессі Племонса й Анджели Бассетт до Дена Стівенса й Джоан Аллен.

«Тисяча ударів»

Коли: 21 лютого

Де: Disney+

Не встиг у січні відгриміти другий сезон гостросюжетної історії найхоробріших британських десантників «САС. Невідомі герої», як шоуранер цього проєкту Стівен Найт запускає новий серіал спільно з Disney+. У центрі сюжету — підпільні боксерські бої у вікторіанському Лондоні. Молодий ямаєць Єзекія стає зіркою підпільного боксу. На своєму шляху він зустріне і феміністичну банду «Сорок слонів», і легенду підпільного боксу на прізвисько Шугар Гудсон, і ще багатьох екстраординарних персонажів Іст-Енду, найпохмурішого району британської столиці.

«1923», 2 сезон

Коли: 23 лютого

Де: Paramount+

Перевірений і по-доброму старомодний мелодраматичний вестерн, який став приквелом найпопулярнішого вестерн-серіалу «Єллоустоун» Тейлора Шерідана, отримав очікуване продовження. Ранчо Даттонів з Монтани зустрінеться з новими викликами, і вони будуть ще жорсткішими — що аж героям Гаррісона Форда й Гелен Міррен доведеться вступати в смертельні герці з ворогами. Водночас героїня Джулії Шлепфер вирушить у мандри через Атлантику, щоб повернути коханого, який блукає десь в Африці.

«Токсичне місто»

Коли: 27 лютого

Де: Netflix

Фото: collider.com Кадр з фільму «Токсичне місто»

Команда культового «Чорного дзеркала» взялася за велику судову драму у формі мінісеріалу на чотири епізоди по 60 хвилин кожен. У центрі шоу — реальна судова справа між громадою англійського міста Корбі та його керівництвом, яке перетворює містечко на екологічне пекло. Цей процес отримав назву британської справи Ерін Брокович.

Сюжет розвивається навколо історій трьох матерів, чиї діти постраждали від відходів металургійного заводу, рекультивацію якого не провела міська влада. «Токсичне місто» обіцяє насичену й емоційну оповідь про боротьбу за справедливість, подану у прохолодній британській манері.