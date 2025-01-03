Від мелодрами до чорного гумору: 10 мінісеріалів

Січень — сезон, коли свята минули, але ще хочеться бути в ліниво-святковому вайбі, особливо коли за вікном не найкраща для прогулянок погода. Тож пропонуємо добірку з десяти мінісеріалів, котрі можна подивитися за декілька вечорів (можна навіть за один — це теж законно). У добірці є всі жанри: від сімейної мелодрами британської аристократії до чорного гумору американських морпіхів.

«Янголи в Америці» (2003)

Фото: kinorium.com Кадр з фільму «Янголи в Америці»

Один з найяскравіших мінісеріалів початку 2000-х, який зараз видається невмирущою класикою. Шість серій розповідають історії шести нью-йоркців у 1980-х. З міської прози ці історії переростають у міське фентезі. Тут знайдеться місце темам прихованої гомосексуальності, появі СНІД, медикаментозної залежності й навіть алюзіям на молодого Трампа, адже один з ключових персонажів фільму — нью-йоркський юрист Рой Кон. Той самий наставник Трампа, який став ключовим персонажем у байопіку про американського президента «Учень» від Алі Аббасі.

«Янголи в Америці» обдарували номінаціями та статуетками «Еммі». І це не дивно, адже тут зустрілись міцна режисура Майкла Ніколса та сценарна робота Тоні Кушнера, який був автором оригінальної п’єси. А крім того, у серіалі неймовірний колектив голлівудських зірок: Аль Пачіно, Меріл Стріп, Патрік Вілсон, Емма Томпсон, Джефрі Райт — і це далеко не повний список.

«Покоління убивць» (2008)

Фото: kinorium.com Кадр з фільму «Покоління убивць»

Минають роки. Серіальна культура переживає еволюцію. Голлівуд знімає все більше і більше фільмів про участь Штатів у різноманітних війнах за океаном: від Першої світової до війни в Афганістані. Однак досі не з’явилося настільки ж потужного, просякнутого солдатським потом, бензином і порохом серіалу, який відверто говорив би про воєнні будні: без зайвої глорифікації, але й без непотрібного нагнітання чорнухи.

Семисерійне шоу стало екранізацією однойменної книги журналіста Rolling Stone Евана Райта, який з перших днів війни в Іраку був закріплений за розвідниками з американської морської піхоти. Фільм без прикрас демонструє побут і подвиги американських морпіхів у війні 20-річної давності. Стрічка сповнена брутального гумору, моцних діалогів і розпечених краєвидів пустелі.

«Кінець параду» (2012)

Усім любителям мелодрам про британську аристократію приготуватися. П’ятисерійне шоу від BBC Two переносить глядача у Туманний Альбіон початку ХХ століття.

Аристократ і офіцер британської армії Крістофер Тідженс перебуває у шлюбі зі світською левицею Сільвією. Чоловік хоче лишатися вірним, як цього вимагають манери британського дворянина, але його почуття до молодої суфражистки Валентайн сильнішають з кожним днем. Окрім того, тут є проблеми війни і ветеранів, протиставлення католиків і протестантів, відчуття екзистенційної порожнечі через втрату з початком Першої світової комфортного світу «старої доброї Британії».

В основі серіалу — тетралогія британського письменника Форда Медокса Форда. Головну роль грає Бенедикт Камбербетч, який на той момент уже встиг схопити зірочку слави за роль Шерлока, але ще не до кінця усвідомив масштаб своєї популярності. А ще цей фільм принесе багато задоволення любителям естетики британської аристократії минулого століття.

«Шпигун» (2019)

Фото: kinorium.com Кадр з фільму «Шпигун»

2024 рік став дуже важливим для Близького Сходу. Спершу неочікувана війна між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС. Згодом не менш неочікуване падіння багаторічного режиму сирійського диктатора Башара Асада.

Шпигунський трилер із шести серій, який Netflix створив ще 2019 року, розповідає про епізод складних стосунків цих двох країн. Це байопік про Елі Коена — одного з найвидатніших ізраїльських розвідників, який так глибоко проник у владні структури Сирії, що в опитуваннях фігурував третім кандидатом на посаду президента арабської країни.

Насичений неонуар, створений Гідеоном Раффом, який раніше зняв надпопулярне ізраїльське детективне шоу «Фауда», примітний ще й тим, що головну роль тут грає Саша Барон Коен. Він неочікувано втілює дуже складний і трагічний образ ізраїльського розвідника.

«Руки геть від котиків» (2019)

2010 року в інтернет потрапило відео, де чоловік убив кошенят заради розваги. Дослідники-аматори розпочали розслідування, яке перетворилося на кошмарний трилер з інтернет-булінгом, суїцидом і, врешті, виявленням справжнього убивці. Він, як виявилося, замордував не лише кошенят.

«Руки геть від котиків» — трисерійний моторошний документальний серіал від Netflix, який розповідає всю цю детективну історію від початку і до кінця. Чудовий погляд на людину в контексті її існування в інтернеті. Фільм також дає зрозуміти, що іноді достатньо бути небайдужим, аби не дати статися злу.

«Вікторина» (2020)

Захопливий трисерійний британський фільм, заснований на реальних подіях, розповідає про шахраювання у британській версії шоу «Хто хоче стати мільйонером?». У 2003 році колишній військовий Чарлі Інгрем розробив схему нечесної гри, яку випадково виявила продакшн-група шоу.

«Вікторина» поєднує сімейну драму, телевізійний процедурал і судове кіно. Серіал вийшов 2020 року в розпал ковідної пандемії та став справжнім хітом. Лише в перший день випуску його подивилися понад 5 млн людей, а реальний Чарлі Інгрем отримав новий виток слави і став учасником інших шоу.

«Дес» (2020)

Ще один британський серіал на три епізоди. Неначе історія хвороби, він докладно описує сумнозвісного лондонського маніяка-некрофіла Денніса Нільсена, від його травматичного дитинства до арешту за звинуваченням у 15 вбивствах.

«Дес» — це один з десяти проєктів британського каналу ITV, присвячений резонансним убивствам у Британії в різні часи. Ідеальний фільм для фанатів true crime, де холоднокровна історія становлення маніяка, якого геніального зіграв Девід Теннант (той, що один з Докторів Хто), вражає жорстокістю і доповнюється цікавою лінією розшуку самого Деса Скотланд-Ярдом.

«Сцени з подружнього життя» (2021)

У 1973 році на шведському телебаченні вийшов шестисерійний серіал «Сцени з подружнього життя» від класика національного кінематографа Інгмара Бергмана. Популярність історій про подружню пару на межі розлучення була такою, що Бергман мусив міняти номер телефону — стільки було надокучливих дзвінків з порадами, як героям урятувати шлюб.

У 2021 році НВО вирішила зняти римейк на культовий серіал Бергмана, перенісши героїв у сучасний світ. Чоловіча роль дісталась Оскару Айзеку, а жіноча — Джесіці Честейн. Вийшла суцільна перемога: осучаснена мелодрама про складність подружнього життя, яка зберігає меланхолійно-відсторонений настрій оригінально серіалу.

«Бути присяжним» (2023)

Ідеальне шоу для фанатів мокументарі на кшталт «Офісу». Рональда Гледенна викликають присяжним. Наступні вісім серій по 20 хвилин він муситиме занурюватися в абсурдність юридичного процедуралу, який насправді є великим розіграшем.

Розкішний процедуральний ситком з винахідливими жартами та яскраво прописаними оригінальними персонажами не лише гостро критикує систему американського судочинства, але й змушує щиро сміятись і переживати за персонажів. Недарма шоу отримало номінації на «Еммі» та «Золотий глобус».

«Оленя» (2024)

Якщо ви не дивилися головний серіальний хіт 2024 року, то саме час надолужити це на початку 2025-го. Семисерійна британська суміш трилера та чорної комедії від Netflix присвячена сталкінгу та сексуальному насильству.

Шотландський стендап-комік Річард Гадд створив серіал, заснований на власному життєвому досвіді. Ця по-справжньому крипова історія здивує не лише неочікуваними плоттвістами, але й мотиваційним фіналом у стилі «усе мине, і це також». Як бонус — в інтернеті є ціле розслідування про те, хто був прототипами реальних героїв, і окремий фанатський конспірологічний всесвіт, вибудуваний навколо цього мінісеріалу.