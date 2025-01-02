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У Вашингтонському соборі вперше пролунав "дзвін солідарності з Україною"

Його виготовили з переплавлених гільз і прикрасили рядками з поезії Тараса Шевченка.

У Вашингтонському соборі вперше пролунав "дзвін солідарності з Україною"
Дзвін солідарності з Україною
Фото: Укрінформ

У Вашингтонському соборі було освячено та вперше використано "дзвін солідарності", виготовлений з гільз, використаних під час повномасштабної війни в Україні.

Як пише "Укрінформ", злитки для унікального виробу були переплавлені у Києві, після чого у ливарні в Нідерландах з цього металу зробили дзвін з написом "Слава Україні" та рядками з поезії Тараса Шевченка "Встане правда! Встане воля!" українською та англійською мовами. Вперше він пролунав саме під час новорічної служби у головному соборі американської столиці.

Освячення приурочене до Національного фестивалю дзвонів, який цьогоріч зосередиться на традиціях дзвонарства України. Директор заходу Пол Еш наголосив на важливості збереження цієї культури тоді, коли росіяни нищать українську спадщину війною.

Наступного тижня дзвін привезуть до Білого дому, де його представлять адміністрації президента США Джо Байдена.

  

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