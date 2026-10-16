Дипломатична суперечка Південної Кореї з Україною: чи правильно Сеул визначає свої пріоритети?

Саме тому головне питання полягає не лише в тому, хто має рацію щодо конфіденційності. Важливо зрозуміти, чи наближає обрана реакція розв’язання проблеми та чи відповідає її ціна становищу, в якому перебуває Південна Корея.

Відкликання посла не означає розрив дипломатичних відносин. Це інструмент тиску, який може бути тимчасовим і залишає можливість для врегулювання. Водночас він переводить розбіжність у площину публічного протистояння, де компроміс стає складнішим: кожна зі сторін починає враховувати, як поступку сприймуть її власна аудиторія, опозиція та міжнародні партнери.

Президент Лі Чже Мьон наполягає , що Україна порушила домовленість про конфіденційність, і вимагає вибачень. Українська сторона заперечує існування такої домовленості. 8 жовтня Південна Корея оголосила про відкликання посла з України , підвищивши дипломатичний рівень суперечки. Публічно доступних матеріалів недостатньо, щоб незалежно встановити повний зміст зобов’язань сторін. Але саму ескалацію та її доцільність уже можна оцінювати.

Позиція Сеула заслуговує на серйозне ставлення. Якщо передача полонених справді передбачала нерозголошення, одностороннє оприлюднення інформації могло підірвати довіру між партнерами. Захист самих військових та їхніх родин також є достатньою підставою для обережності. Проте навіть доведене порушення домовленості не звільняє південнокорейське керівництво від необхідності пояснити, як його відповідь допомагає захистити національні інтереси.

Суперечка між Південною Кореєю та Україною щодо розголошення інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених порушує питання, значно ширше за дотримання конфіденційності. Йдеться про здатність уряду розрізняти дипломатичну претензію та стратегічний інтерес держави — і не дозволяти першій затьмарювати другий.

Конфіденційність, довіра та межі дипломатичного тиску

Найбільший аргумент Сеула — захист людей. До того ж конфіденційність у подібних операціях може стосуватися значно більшого, ніж імена або місце перебування конкретних осіб. Вона здатна охоплювати час передачі, порядок взаємодії спецслужб, посередницькі механізми та умови, за яких такі операції можуть повторюватися. Навіть якщо частина відомостей уже відома публічно, це не робить будь-яке наступне розголошення автоматично безпечним.

Фото: МЗС Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у Південній Кореї

Довіра між урядами має практичну вартість. Держава, яка сумнівається у здатності партнера зберігати домовленості, може обмежувати обмін інформацією або відмовлятися від складних спільних операцій. Українській стороні варто ставитися до цього аргументу серйозно. Війна та потреба в міжнародній підтримці не скасовують відповідальності за погоджені зобов’язання.

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Однак захист конфіденційності потребує конкретних домовленостей. Потрібно встановити, що саме було погоджено, які відомості оприлюднили, які ризики це створило та як запобігти повторенню. Публічна вимога вибачень сама собою не відповідає на жодне із цих питань.

Особливо важливо розрізняти безпеку людей і політичну репутацію посадовців. Обидва питання можуть мати значення для держави, проте вони потребують різних засобів. Якщо проблема полягає в загрозі полоненим або їхнім родинам, першочерговими мають бути захисні заходи. Якщо йдеться про суперечливі публічні заяви, потрібне узгоджене пояснення. Якщо порушено довіру між установами, необхідні нові процедури та гарантії.

Ескалація виправдана тоді, коли допомагає досягти цих цілей. Її складніше обґрунтувати, якщо вона лише збільшує політичну ціну компромісу.

Сеул, у цій ситуації, сам створює проблему. Демонстративна відповідь може сигналізувати партнерам, що порушення конфіденційності матиме наслідки. Але водночас вона може показати, що навіть стратегічно важливі відносини здатні стати заручником суперечки, яку можна було б розв’язати через закриті переговори. Вибір між цими ефектами потребує оцінки конкретних обставин, а не автоматичного переходу до дедалі жорсткіших заходів.

Російсько-північнокорейське партнерство змінює безпековий розрахунок

Контекст цієї суперечки визначає військова співпраця Росії та КНДР. Для Південної Кореї вона має безпосереднє значення, незалежно від того, як Сеул оцінює окремі рішення українського керівництва.

Фото: EPA/UPG КНДР, ракета ракети Padasuri-6 випробування

Перший звіт Багатосторонньої групи моніторингу санкцій, MSMT, містить оцінку про понад 11-14 тисяч північнокорейського військового контингенту, направлених до Росії наприкінці 2024 року, та описує подальше перекидання особового складу. Документ також наводить відомості про масштабні поставки боєприпасів, передачу Пхеньяну російських засобів протиповітряної оборони й радіоелектронної боротьби та допомогу у вдосконаленні ракетного наведення. Ці дані мають конкретні часові межі й різний рівень визначеності, але загальний напрям співпраці очевидний.

Росія отримує ресурси для продовження війни. Північна Корея дістає можливість підвищувати власну військову спроможність. Для Сеула особливо важливо, що цей обмін може мати тривалі наслідки.

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Боєприпас, використаний на фронті, витрачається. Знання, отримане внаслідок його застосування, працює роками. Воно впливає на наступні виробничі рішення, підготовку особового складу та способи використання озброєння. Аналогічно бойовий досвід окремих підрозділів може поступово перетворюватися на інституційний досвід збройних сил, включно з досвідом застосування БПЛА в бойових умовах.

Не варто припускати, що цей процес буде безперешкодним. Втрати, недосконала організація, закритість військової системи та відмінності між театрами бойових дій можуть обмежувати засвоєння досвіду. Участь у війні сама собою не гарантує якісної модернізації армії.

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Однак для південнокорейського планування достатньо навіть часткового ефекту. Якщо Пхеньян поліпшить окремі компоненти ракетного озброєння, навчиться ефективніше протидіяти безпілотникам або змінить підготовку штурмових підрозділів, Сеулу доведеться враховувати ці зміни. Небезпека полягає не лише в кількості військових, які повернуться, а й у тому, які знання та технології повернуться разом із ними.

Фото: EPA/UPG Кім Чен Ин нагородив військових, які воювали проти України

Це робить Україну цінним джерелом інформації. Українські сили вже мають досвід зіткнення з північнокорейським озброєнням і військовими в реальних умовах. Для корейських фахівців можуть бути важливими відомості про поведінку підрозділів, їхню взаємодію з російським командуванням, адаптацію до втрат, застосування засобів зв’язку та зміни тактики.

Не кожен український досвід можна перенести на Корейський півострів. Іншими будуть географія, логістика, співвідношення сил і характер можливого конфлікту. Проте такі відмінності є аргументом на користь спільного аналізу. Вони не знецінюють отримані спостереження.

Системна співпраця могла б допомагати Сеулу відокремлювати випадкові особливості конкретних боїв від стійких змін у північнокорейській армії. Вона також могла б давати ранні сигнали про те, як російська допомога впливає на можливості КНДР. Для держави, яка має вирогідність протистояння з Пхеньяном, це має самостійну цінність.

Звідси випливає основний стратегічний аргумент: допомога Україні та обмін із нею інформацією можуть бути складовою власної безпекової політики Південної Кореї. Такий підхід не потребує емоційної солідарності або повного збігу політичних позицій. Він спирається на спільний інтерес у тому, щоб військове партнерство Москви й Пхеньяна не посилювало загрозу обом державам.

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Фото: EPA/UPG Навчання Ulchi Freedom Shield у 2024 році

Це не означає, що Сеул повинен автоматично погоджуватися з усіма українськими запитами. Передача озброєння, технологій або розвідувальних даних потребує окремих рішень і врахування власних ризиків. Але загальна логіка співпраці має бути присутня під час оцінки будь-якого дипломатичного конфлікту.

Південнокорейська оборонна промисловість уже продемонструвала здатність будувати масштабну присутність у Європі. У серпні 2025 року польська Агенція озброєнь уклала з Hyundai Rotem другий виконавчий контракт щодо танків K2 приблизно на 6,5 мільярда доларів.

Польський приклад не гарантує аналогічного успіху в Україні. Він показує, що корейські виробники здатні перетворювати оборонні потреби європейських партнерів на довгострокову співпрацю.

Для України перспективними могли б бути спільне виробництво, ремонт, випробування та адаптація обладнання. Для корейських компаній — доступ до практичного досвіду експлуатації в умовах інтенсивної війни. Особливо цінним може бути швидкий зворотний зв’язок: які рішення працюють, що потребує доопрацювання, які вимоги до техніки змінюються під впливом безпілотників, радіоелектронної боротьби та високоточної зброї.

Ці можливості потребують фінансування, гарантій, захисту інтелектуальної власності та погоджених правил передачі технологій. Український бойовий досвід не усуває комерційних ризиків. Проте робочі міждержавні відносини допомагають створювати механізми для їхнього подолання. Тривала політична суперечка, навпаки, додає невизначеності.

Фото: Офіс президента Зеленський та Лі Чже Мьон

Подібна логіка стосується й відбудови. Рамкова угода, підписана у квітні 2024 року, передбачає можливість залучення Україною до 2,1 мільярда доларів кредитів фонду EDCF у 2024–2029 роках. Цю суму не можна подавати як уже отримані кошти, але сама угода свідчить про наявність формалізованої основи співпраці.

Двостороння торгівля також має практичний зміст. За даними Trading Economics із посиланням на UN Comtrade, у 2024 році Україна експортувала до Південної Кореї кукурудзи приблизно на 121 мільйон доларів. Україна може бути одним із постачальників, що допомагають Південній Кореї диверсифікувати джерела продовольства, зменшуючи залежність від окремих ринків і підвищуючи стійкість її продовольчого забезпечення.

Немає підстав стверджувати, що суперечка вже зірвала кредитні програми, оборонні проєкти або торгівлю. Ризик полягає у поступовому накопиченні перешкод: меншій готовності погоджувати нові ініціативи, повільнішій роботі установ та обережності бізнесу. Для відносин, потенціал яких ще значною мірою не реалізований, така втрата темпу може бути відчутною.

Діалог із Пхеньяном і відповідальність за результат

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Південнокорейське прагнення знизити напруженість на півострові зрозуміле, однак сама по собі політика односторонніх поступок і гуманітарних жестів не гарантує деескалації. КНДР систематично відкидає спроби Республіки Корея налагодити діалог і домовитися про взаємні поступки, водночас використовуючи переговори для зміцнення власних позицій. Тому Сеулу варто не руйнувати відносини з потенційними союзниками й не послаблювати стримування, а чітко показати, що будь-яка ескалація з боку Пхеньяна матиме для нього серйозні й невигідні наслідки.

Фото: Ahn Young-joon/picture alliance Кордон між КНДР та Південною Кореєю

Діалог може бути корисним лише тоді, коли він спирається на реалістичну оцінку намірів іншої сторони та підкріплений переконливим стримуванням. Інакше гуманітарні пропозиції, дипломатичні сигнали й односторонні поступки ризикують бути сприйняті не як шлях до миру, а як ознака слабкості. Досвід України показує, що спроби знайти діалог із державою, яка не готова до взаємних компромісів, не знижують загрозу. Коли авторитарному лідеру роками нав’язують уявлення про його винятковість і неминучу перемогу, гуманізм без твердої позиції може лише посилити самообман, а не сприяти тверезій оцінці реальності.

Проте політика взаємодії потребує критеріїв успіху. Уряд повинен розуміти, яких змін він очікує, які поступки готовий зробити та за яких обставин переглядатиме свій підхід.

8 жовтня Кім Йо Чжон, сестра диктатора Кім Чен Ина, відкинула південнокорейський план допомоги медичним обладнанням, охарактеризувавши його як політичну провокацію та порушення суверенітету. Цей епізод не доводить неможливості будь-яких майбутніх переговорів. Він, однак, показує обмеженість припущення, що демонстрація доброї волі сама собою забезпечить взаємність.

Якщо Пхеньян відкидає пропозиції, важливо оцінювати, чи зберігає Сеул достатній набір альтернатив. Співпраця з Україною могла б бути однією з них: допомагати краще розуміти військові зміни в КНДР, посилювати оборонні можливості та зменшувати невизначеність.

Було б некоректно стверджувати, що конфлікт із Києвом цілком продиктований бажанням догодити Півночі, але частково такий мотив не можна виключати. Захист полонених і довіра між урядами є самостійними поясненнями, однак вони можуть поєднуватися з прагненням врахувати позицію Півночі. Без додаткових доказів припущення про приховані мотиви залишаються лише припущеннями.

Фото: EPA/UPG Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон

Для критики політики такі припущення й не потрібні. Достатньо порівняти очікувану користь і можливі втрати. Якщо дипломатичний тиск не дає кращого захисту людям, не відновлює довіру та ускладнює важливу співпрацю, його ефективність потребує перегляду незалежно від намірів президента.

Внутрішньополітичне тло також не дає простих відповідей. За оприлюдненим 12 жовтня опитуванням Realmeter, підтримка роботи Лі Чже Мьона становила 35,2%, порівняно з 37,4% у попередньому вимірюванні. Ці цифри не доводять, що суперечку з Україною використовують для підвищення популярності, і не дозволяють приписати їй падіння рейтингу.

Політичний тиск на президента вже виходить за межі соціологічних опитувань. 3 жовтня майже 70 депутатів опозиційної партії «Сила народу» взяли участь в багатотисячному антиурядовому мітингу в центрі Сеула. Претензії стосувалися як реформи прокуратури та судової системи, яку опозиція розцінює як спробу захистити Лі від кримінального переслідування, так і його реакції на вибух мін у демілітаризованій зоні, внаслідок якого постраждали троє південнокорейських військових. Представники опозиції звинуватили президента в надмірній поступливості Пхеньяну, зокрема через його характеристику інциденту як «нещасного випадку».

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Окремим джерелом напруження залишається політика щодо Китайської Народної Республіки. Ще восени 2025 року запровадження тимчасового безвізового в’їзду для китайських туристичних груп спричинило різку критику з боку представників «Сили народу», які посилалися на ризики для безпеки та громадського порядку. Влада, своєю чергою, обґрунтовувала цей крок економічною вигодою, а Лі закликав припинити дискримінаційні антикитайські акції, що загрожували іноземцям і шкодили іміджу країни. Суперечка навколо туристичної програми показала ширший розрив: прихильники президента представляють зближення з Пекіном як економічний прагматизм, тоді як частина консервативного табору вбачає в ньому надмірну прихильність до КНР. Сам факт такої критики не доводить залежності Сеула від Пекіна, але створює для адміністрації додаткову потребу демонструвати самостійність і здатність захищати національні інтереси.

Фото: EPA/UPG Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон з президентом Китаю Сі Цзіньпінем, січень 2026 року

На цьому тлі жорстка реакція на дії України може мати внутрішньополітичну привабливість. Вона дозволяє президентові, якого критикують за поступливість, публічно виступити в ролі вимогливого захисника державних інтересів. Це можливе пояснення політичного ефекту його поведінки, а не доказ свідомого наміру використати конфлікт для порятунку рейтингу. Проте така демонстрація має очевидну вразливість. Вимога вибачень від Києва не відповідає на питання опозиції про ефективність політики щодо Пхеньяна або межі зближення з Пекіном. Якщо ж суперечка ускладнить співпрацю з Україною, критики отримають додатковий аргумент: адміністрація витрачає дипломатичний ресурс на протистояння з потенційним партнером, тоді як джерела довгострокової загрози залишаються без переконливої відповіді.

Співмірна відповідь Сеула могла б передбачати встановлення змісту домовленостей, погодження спільного пояснення, додаткові гарантії захисту полонених та чіткі правила майбутніх операцій. Якщо порушення буде доведене, питання відповідальності й вибачень також може бути частиною такого врегулювання.

Водночас військовий обмін інформацією, економічні програми та перспективи оборонної кооперації варто захищати від невиправданого розширення суперечки. Партнерство не вимагає відсутності претензій. Воно вимагає здатності розв’язувати їх так, щоб не руйнувати спільний інтерес.

Україна має відповідально ставитися до довіри Сеула. Південна Корея має оцінювати власну реакцію в контексті посилення Пхеньяна. Взаємні вимоги тут цілком сумісні зі співпрацею.

Найслабше місце політики адміністрації Лі — ризик втратити це співвідношення. Поки дипломатична увага зосереджується на публічних вибаченнях, російсько-північнокорейське партнерство створює зміни, наслідки яких можуть зберігатися роками.

Для Сеула вирішальним має бути питання, з якими військовими можливостями КНДР він зіткнеться в майбутньому і яких партнерів матиме для протидії їм. Саме за цим критерієм варто оцінювати нинішню суперечку з Україною.