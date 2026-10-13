​У Південній Кореї чоловік із ножами напав на людей в супермаркеті

Постраждалих – восьмеро, одна з них – в критичному стані.

У місті Інчхон у Південній Кореї внаслідок нападу з ножем у супермаркеті постраждали восьмеро людей. В однієї з потерпілих медики фіксували зупинку серця.

Про це повідомляє Reuters.

Поліція затримала підозрюваного та з’ясовує мотиви нападу. Очевидці розповіли, що чоловік мав ножі, прикріплені до обох рук, і пересувався кількома поверхами торговельного комплексу, нападаючи на людей. Зрештою його зупинили перехожі та передали правоохоронцям.

Південнокорейські ЗМІ повідомляють, що затриманому близько 60 років і він носив електронний браслет стеження. Серед постраждалих – шестеро жінок і двоє чоловіків.