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​У Південній Кореї чоловік із ножами напав на людей в супермаркеті

Постраждалих – восьмеро, одна з них – в критичному стані.

​У Південній Кореї чоловік із ножами напав на людей в супермаркеті
Напад в Південній Кореї
Фото: Chosunbiz

У місті Інчхон у Південній Кореї внаслідок нападу з ножем у супермаркеті постраждали восьмеро людей. В однієї з потерпілих медики фіксували зупинку серця.

Про це повідомляє Reuters.

Поліція затримала підозрюваного та з’ясовує мотиви нападу. Очевидці розповіли, що чоловік мав ножі, прикріплені до обох рук, і пересувався кількома поверхами торговельного комплексу, нападаючи на людей. Зрештою його зупинили перехожі та передали правоохоронцям.

Південнокорейські ЗМІ повідомляють, що затриманому близько 60 років і він носив електронний браслет стеження. Серед постраждалих – шестеро жінок і двоє чоловіків. 

  • Південна Корея вже переживала серію нападів із ножами у 2023 році, коли внаслідок кількох інцидентів загинули та дістали поранення люди. 
  • У травні цього року в місті Кванджу 20-річний чоловік смертельно поранив 17-річну дівчину та травмував ще одного підлітка. Згодом суд засудив його до довічного ув’язнення.
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