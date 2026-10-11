​На Львівщині чоловік поранив ножем військовослужбовця ТЦК

Правоохоронці вживають заходів для встановлення особи нападника та його затримання.

У місті Шептицький на Львівщині невідомий чоловік поранив військовослужбовця ТЦК.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Львівської області.

Подія сталась сьогодні близько 16:20. Попередньо встановлено, що під час проведення заходів з оповіщення населення щодо мобілізації та перевірки військово-облікових документів зловмисник напав на військовослужбовця групи оповіщення та завдав йому удару, ймовірно ножем, у шию, після чого втік.

Інші учасники групи оповіщення надали потерпілому домедичну допомогу та викликали швидку. Зараз поранений перебуває у реанімації.

Правоохоронці вживають заходів для встановлення особи та затримання зловмисника.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.