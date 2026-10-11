Росіяни завдали авіаудару по Немишлянському району Харкова, є жертви (оновлено)

Російські окупанти атакували КАБами Немишлянський район Харкова. Також раніше під обстріл потрапив Київський район.
Про це інформує мер Харкова Ігор Терехов.
"Харків атакований ворожими КАБами – під ударом приватний сектор Немишлянського району. На місці удару пожежа. Подробиці зʼясовуємо", – написав він.
Влучання сталося на території СТО поряд з приватними будинками. Є пошкодження.
Станом на 14:18 відомо про трьох постраждалих. Серед них – дитина.
Також є інформація про два вщент знищених приватних будинки, ще близько 15 пошкоджені вибуховою хвилею.
За уточненою інформацією Терехова, 35-ріна жінка, яку рятувальники деблокували з під-завалів будинку, є жінкою 35 років, померла.
Очільник ОВА зазначив, що вороже влучання КАБ відбулося у приватний житловий будинок в Немишлянському районі. Там спалахнула пожежа. Також горять припарковані авто.
- Близько 11:13 також було зафіксовано влучання ворожого дрона по багатоповерхівці у Київському районі. Без наслідків.