Росіяни завдали авіаудару по Немишлянському району Харкова, є жертви (оновлено)

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Російські окупанти атакували КАБами Немишлянський район Харкова. Також раніше під обстріл потрапив Київський район.

Про це інформує мер Харкова Ігор Терехов.

"Харків атакований ворожими КАБами – під ударом приватний сектор Немишлянського району. На місці удару пожежа. Подробиці зʼясовуємо", – написав він.

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Влучання сталося на території СТО поряд з приватними будинками. Є пошкодження.

Станом на 14:18 відомо про трьох постраждалих. Серед них – дитина.

Також є інформація про два вщент знищених приватних будинки, ще близько 15 пошкоджені вибуховою хвилею.

За уточненою інформацією Терехова, 35-ріна жінка, яку рятувальники деблокували з під-завалів будинку, є жінкою 35 років, померла.

Очільник ОВА зазначив, що вороже влучання КАБ відбулося у приватний житловий будинок в Немишлянському районі. Там спалахнула пожежа. Також горять припарковані авто.