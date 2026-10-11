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На Сумщині через російську атаку загинула людина

У Краснопільській громаді російський безпілотник атакував автомобіль.

На Сумщині через російську атаку загинула людина
Фото: Сумська ОВА

У Краснопільській громаді Сумської області внаслідок російської атаки загинув водій цивільного автомобіля. Також поранень зазнав чоловік, який підірвався на міні.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Російський дрон атакував автівку, після влучання вона загорілася. Водій загинув. Попередньо, він був місцевим жителем. Тіло чоловіка вдалося евакуювати, наразі встановлюють його особу.

Також сьогодні у Краснопільській громаді внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета тяжкі травми отримав місцевий житель. Йому надали домедичну допомогу, триває евакуація до лікарні.

Олег Григоров наголосив, що прикордоння залишається територією надзвичайно високої небезпеки. Під загрозою навіть пересування між населеними пунктами громади.

Очільник ОВА закликав жителів не наражати себе на небезпеку, особливо в прикордонних населених пунктах, де оголошено евакуацію.

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