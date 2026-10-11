Близько 7:40 російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли житлові квартали Корабельного району Херсона.
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
Унаслідок обстрілу пошкоджено один із магазинів, а у двох багатоповерхових будинках вибито щонайменше 50 вікон.
На місці оперативно почали ліквідовувати наслідки удару: вікна закривають ОСБ-плитами, а прибудинкову територію прибирають.
За попередньою інформацією, поранених немає.
- Минулої доби внаслідок російських обстрілів на Херсонщині одна людина дістала поранення. Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі.