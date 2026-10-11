За попередньою інформацією, поранених немає.

Унаслідок обстрілу пошкоджено один із магазинів, а у двох багатоповерхових будинках вибито щонайменше 50 вікон.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько .

Близько 7:40 російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли житлові квартали Корабельного району Херсона.

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Унаслідок обстрілу пошкоджено магазин і дві багатоповерхівки.

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