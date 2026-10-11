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Росіяни обстріляли Корабельний район Херсона, – МВА

Унаслідок обстрілу пошкоджено магазин і дві багатоповерхівки.

Росіяни обстріляли Корабельний район Херсона, – МВА
Фото: Стопкадр з відео

Близько 7:40 російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли житлові квартали Корабельного району Херсона. 

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Унаслідок обстрілу пошкоджено один із магазинів, а у двох багатоповерхових будинках вибито щонайменше 50 вікон.

На місці оперативно почали ліквідовувати наслідки удару: вікна закривають ОСБ-плитами, а прибудинкову територію прибирають.

За попередньою інформацією, поранених немає.

  • Минулої доби внаслідок російських обстрілів на Херсонщині одна людина дістала поранення. Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі.
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