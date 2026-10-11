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Андрющенко: У Ростові-на-Дону дрони атакували розвідний залізничний міст

Дрони влучили в механізм розвідного мосту на ділянці Ростов-Батайськ, яку окупанти використовують для військової логістики.

Андрющенко: У Ростові-на-Дону дрони атакували розвідний залізничний міст
Фото: Маріуполь.Спротив

У ніч проти 11 жовтня безпілотники атакували два мости в Ростові-на-Дону, зокрема залізничний розвідний міст. Після удару росіяни тимчасово зупинили рух потягів на обох коліях.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, ударні дрони влучили в механізм, який забезпечує роботу розвідного залізничного мосту. Водночас критичних пошкоджень споруди не зафіксували.

У Північно-Кавказькій залізниці підтвердили ураження розвідного мосту на ділянці Ростов-Батайськ.

Андрющенко також повідомив про атаку на Західний міст, який використовується для автомобільного та залізничного сполучення.

За словами керівника Центру вивчення окупації, обидві переправи мають важливе значення для залізничної логістики Ростова-на-Дону та російського угруповання військ у місті й на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Цими маршрутами росіяни перевозять військову техніку та особовий склад.

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