Андрющенко: У Ростові-на-Дону дрони атакували розвідний залізничний міст

У ніч проти 11 жовтня безпілотники атакували два мости в Ростові-на-Дону, зокрема залізничний розвідний міст. Після удару росіяни тимчасово зупинили рух потягів на обох коліях.
Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
За його словами, ударні дрони влучили в механізм, який забезпечує роботу розвідного залізничного мосту. Водночас критичних пошкоджень споруди не зафіксували.
У Північно-Кавказькій залізниці підтвердили ураження розвідного мосту на ділянці Ростов-Батайськ.
Андрющенко також повідомив про атаку на Західний міст, який використовується для автомобільного та залізничного сполучення.
За словами керівника Центру вивчення окупації, обидві переправи мають важливе значення для залізничної логістики Ростова-на-Дону та російського угруповання військ у місті й на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Цими маршрутами росіяни перевозять військову техніку та особовий склад.
- Сили оборони України вчора та у ніч на 11 жовтня завдали ударів по низці військових об’єктів російської армії на ТОТ України.