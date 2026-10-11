У Краматорську розширили зону примусової евакуації дітей

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У Краматорську Донецької області розширили зону обов’язкової примусової евакуації дітей. Рішення стосується 130 вулиць та інших об’єктів міста.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За словами очільника ОВА, евакуацію дітей проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників.

До організації виїзду залучені місцеві військові адміністрації, поліція, рятувальники та служба у справах дітей.

Філашкін зазначив, що людей супроводжуватимуть на всіх етапах евакуації – від виїзду до прибуття у приймальний пункт і подальшого розміщення в безпечніших регіонах.

Очільник Донецької ОВА наголосив, що безпекова ситуація погіршується, тому закликав батьків не зволікати з евакуацією та не наражати дітей на небезпеку.