Росіяни вбили одного та поранили чотирьох цивільних на Донеччині

Протягом 10 жовтня російські війська вбили цивільного у Слов’янську. Ще четверо мешканців Донеччини за добу отримали поранення.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 10 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Слов'янську. Ще 4 людини в області за добу отримали поранення", – ідеться у повідомленні.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення внаслідок російських атак на Донеччині загинули 4380 людей, ще 10 668 отримали поранення.
Дані вказані без врахування жертв у Маріуполі та Волновасі.