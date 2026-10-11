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Росіяни вбили одного та поранили чотирьох цивільних на Донеччині

Загальна кількість загиблих унаслідок російських атак на Донеччині зросла до 4380 людей.

Росіяни вбили одного та поранили чотирьох цивільних на Донеччині
Наслідки обстрілів Росією Донецької області

Протягом 10 жовтня російські війська вбили цивільного у Слов’янську. Ще четверо мешканців Донеччини за добу отримали поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 10 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Слов'янську. Ще 4 людини в області за добу отримали поранення", – ідеться у повідомленні.

Фото: Донецька ОВА

Загалом від початку повномасштабного вторгнення внаслідок російських атак на Донеччині загинули 4380 людей, ще 10 668 отримали поранення.

Дані вказані без врахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

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