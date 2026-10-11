Росіяни вбили одного та поранили чотирьох цивільних на Донеччині

Загальна кількість загиблих унаслідок російських атак на Донеччині зросла до 4380 людей.

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Протягом 10 жовтня російські війська вбили цивільного у Слов’янську. Ще четверо мешканців Донеччини за добу отримали поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 10 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Слов'янську. Ще 4 людини в області за добу отримали поранення", – ідеться у повідомленні.

Фото: Донецька ОВА

Загалом від початку повномасштабного вторгнення внаслідок російських атак на Донеччині загинули 4380 людей, ще 10 668 отримали поранення.

Дані вказані без врахування жертв у Маріуполі та Волновасі.