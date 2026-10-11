Генштаб: На фронті за добу відбулося 221 боєзіткнення, 25 атак відбили на Покровському напрямку

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Розпочалася 1691-ша доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 221 бойове зіткнення.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За даними військових, російська армія завдала ракетного та 73 авіаційних ударів, під час яких скинула 255 керованих авіабомб. Також окупанти застосували 8444 дрони-камікадзе та здійснили 2553 обстріли населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 45 – із реактивних систем залпового вогню.

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Авіаударів зазнали населені пункти Мхи, Хотінь і Вакалівщина. Також під обстрілами перебували громади Сумської та Чернігівської областей.

За минулу добу авіація Сил оборони уразила один пункт управління російськими безпілотниками.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські військові відбили три штурмові дії противника. Російські війська завдали чотирьох авіаударів із застосуванням 11 керованих авіабомб і здійснили 171 обстріл позицій Сил оборони та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак поблизу Стариці, Вовчанська, Вовчанських Хуторів та в напрямку Радьківки.

На Куп’янському напрямку російські війська один раз намагалися покращити свої позиції в районі Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку окупанти 10 разів атакували поблизу Надії, Новоєгорівки, Новоселівки, Лимана та Діброви.

На Слов’янському напрямку противник здійснив шість атак поблизу Озерного, Кривої Луки та в напрямку Пискунівки й Миколаївки. На Краматорському напрямку наступальних дій не зафіксували.

На Костянтинівському напрямку російські війська здійснили 18 атак у районах Костянтинівки, Новоселівки, Торецького, Вільного та в напрямках Миколайпілля, Райського і Приюту.

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На Покровському напрямку українські захисники зупинили 25 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу Світлого, Молодецького, Новомиколаївки та в напрямку Добропілля, Новогришиного й Сергіївки.

На Олександрівському напрямку російські війська наступальних дій не проводили.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку. Противник намагався просунутися поблизу Рибного, Верхньої Терси, Гіркого, Гуляйпільського, Малої Токмачки та в напрямку Косівцевого, Нового Запоріжжя, Рівного, Воздвижівки, Долинки й Копанів.

На Оріхівському напрямку наступальних дій ворога не зафіксували. На Придніпровському напрямку українські військові зупинили одну ворожу атаку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань російських військ не виявили.