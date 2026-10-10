Цю техніку окупанти використовували для перевезення боєприпасів та особового складу.

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Оператори батальйону безпілотних систем 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили колону російського транспорту в Сватовому.

Про це повідомило командування ДШВ.

У колоні було три одиниці легкої автотехніки, яку окупанти використовували для перевезення боєприпасів, провізії та особового складу.

"Знищення транспорту ускладнює логістичне забезпечення російських підрозділів на цій ділянці фронту, зокрема підвезення запасів і проведення ротацій особового складу", – пояснили військові.

За даними ДШВ, українські десантники продовжують контролювати ключові маршрути на Куп’янському напрямку та перешкоджати переміщенню російських сил і засобів.