Оператори батальйону безпілотних систем 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили колону російського транспорту в Сватовому.
Про це повідомило командування ДШВ.
У колоні було три одиниці легкої автотехніки, яку окупанти використовували для перевезення боєприпасів, провізії та особового складу.
"Знищення транспорту ускладнює логістичне забезпечення російських підрозділів на цій ділянці фронту, зокрема підвезення запасів і проведення ротацій особового складу", – пояснили військові.
За даними ДШВ, українські десантники продовжують контролювати ключові маршрути на Куп’янському напрямку та перешкоджати переміщенню російських сил і засобів.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1,55 млн військових. Станом на 10 жовтня 2026 року загальні втрати противника також становлять 12 406 танків, 25 515 бойових броньованих машин, 51 000 артилерійських систем і понад 556 тисяч безпілотників оперативно-тактичного рівня.