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КМДА закликала киян підготувати запаси води та їжі через посилення російських атак

Жителям столиці рекомендують підготувати запас питної та технічної води щонайменше на три дні.

КМДА закликала киян підготувати запаси води та їжі через посилення російських атак
Ілюстративне фото
Фото: МВС

У Києві закликають мешканців підготувати індивідуальні запаси води, продуктів та необхідних речей на випадок аварійних ситуацій. Причиною є посилення російських обстрілів енергетичної інфраструктури, які можуть впливати на електро- та водопостачання.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Енергетики цілодобово працюють над відновленням електропостачання, а комунальні служби – над поверненням штатних параметрів подачі води. Водночас через зростання інтенсивності атак міська влада радить киянам заздалегідь подбати про необхідне на випадок аварій.

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Зокрема, рекомендують підготувати запас питної та технічної води щонайменше на три дні. На одну дорослу людину на добу потрібно три літри питної води та 10–12 літрів технічної – для гігієни й приготування їжі. У разі знеструмлення в столиці можуть працювати від генераторів 155 бюветних комплексів.

Також мешканцям радять зарядити павербанки та портативні зарядні станції, запастися ліхтариками, батарейками, свічками й сірниками. Варто подбати про продукти тривалого зберігання, які не потребують електроенергії для приготування.

Окрему увагу рекомендують приділити збереженню тепла в оселях: утеплити вікна, заклеїти стики та розмістити теплоізоляційний матеріал між стіною й батареєю.

Крім того, киян закликають подбати про безпеку пересування вулицями в темний час доби та використовувати світловідбивний одяг або стрічки.

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