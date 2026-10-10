КМДА закликала киян підготувати запаси води та їжі через посилення російських атак

Жителям столиці рекомендують підготувати запас питної та технічної води щонайменше на три дні.

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У Києві закликають мешканців підготувати індивідуальні запаси води, продуктів та необхідних речей на випадок аварійних ситуацій. Причиною є посилення російських обстрілів енергетичної інфраструктури, які можуть впливати на електро- та водопостачання.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Енергетики цілодобово працюють над відновленням електропостачання, а комунальні служби – над поверненням штатних параметрів подачі води. Водночас через зростання інтенсивності атак міська влада радить киянам заздалегідь подбати про необхідне на випадок аварій.

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Зокрема, рекомендують підготувати запас питної та технічної води щонайменше на три дні. На одну дорослу людину на добу потрібно три літри питної води та 10–12 літрів технічної – для гігієни й приготування їжі. У разі знеструмлення в столиці можуть працювати від генераторів 155 бюветних комплексів.

Також мешканцям радять зарядити павербанки та портативні зарядні станції, запастися ліхтариками, батарейками, свічками й сірниками. Варто подбати про продукти тривалого зберігання, які не потребують електроенергії для приготування.

Окрему увагу рекомендують приділити збереженню тепла в оселях: утеплити вікна, заклеїти стики та розмістити теплоізоляційний матеріал між стіною й батареєю.

Крім того, киян закликають подбати про безпеку пересування вулицями в темний час доби та використовувати світловідбивний одяг або стрічки.