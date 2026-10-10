РФ пошкодила дроном евакуаційний автомобіль на Харківщині

Рятувальники мобільного рятувального центру швидкого реагування «Донецьк-Луганськ» потрапили від ворожий обстріл. Люди цілі, але понівечений автомобіль.
«Рятувальники МРЦ ШР "Донецьк-Луганськ" під час виконання завдань в одній з прифронтових громад Харківської області потрапили під атаку російського БпЛА», – повідомили там.
Пошкоджений евакуаційний автомобіль. Особовий склад вчасно дістався до укриття і ніхто не постраждав.
- Нещодавно поліцейські групи "Білий Янгол" евакуювали п’ятьох мешканців Краматорської громади, попри небезпеку ударів російських безпілотників. Під час однієї з поїздок FPV-дрон влучив позаду автомобіля поліцейських, екіпаж не постраждав.