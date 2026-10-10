РФ пошкодила дроном евакуаційний автомобіль на Харківщині

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Рятувальники мобільного рятувального центру швидкого реагування «Донецьк-Луганськ» потрапили від ворожий обстріл. Люди цілі, але понівечений автомобіль.

Про це розповіли у ДСНС.

«Рятувальники МРЦ ШР "Донецьк-Луганськ" під час виконання завдань в одній з прифронтових громад Харківської області потрапили під атаку російського БпЛА», – повідомили там.

Пошкоджений евакуаційний автомобіль. Особовий склад вчасно дістався до укриття і ніхто не постраждав.

Фото: ДСНС Пошкоджений евакуаційний автомобіль