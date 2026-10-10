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Спротив: росгвардійці на т.о. Херсонщині і Запоріжжі проводять "уроки мужності" для українських дітей

Окупанти розповідають школярам про військову службу та нав’язують їм російську військову ідентичність.

Спротив: росгвардійці на т.о. Херсонщині і Запоріжжі проводять "уроки мужності" для українських дітей
Фото: ЦНС

На ТОТ Херсонської та Запорізької областей росгвардійці проводять для дітей так звані "уроки мужності". Під час занять школярам розповідають про службу, «патріотизм», військові традиції та героїзують російських силовиків.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними центру, під час таких занять дітям поступово нав’язують уявлення, що військова форма, зброя та служба в російських силових структурах є природною частиною життя.

Окупаційна влада використовує ці заходи для формування лояльності до російських силових структур, романтизації війни та сприйняття військової служби як почесного обов’язку.

У Центрі національного спротиву зазначають, що під виглядом "патріотичного виховання" окупанти намагаються сформувати покоління дітей, для яких служба в російській армії та силових структурах сприйматиметься як звична частина майбутнього.

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