Росія вдарила ракетами "Бандероль" по підприємству на Миколаївщині, є поранені

Внаслідок атаки на Снігурівку пошкоджені виробничий цех, адмінбудівля, будинки та авто.

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Російська армія завдала удару ракетами "Бандероль" по підприємству в Снігурівці Миколаївської області. Внаслідок атаки постраждали дві жінки.

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

"Дві жінки віком 54 та 82 роки постраждали внаслідок російської атаки на Снігурівку сьогодні вдень. Обох госпіталізовано. Медики надають їм усю необхідну допомогу", – ідеться у повідомленні.

За його словами, внаслідок удару пошкоджені адмбудівля підприємства, виробничий цех, багатоквартирний і приватний будинки, а також дев’ять цивільних автомобілів.

Постраждалим жінкам медики надають необхідну допомогу.