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Сили оборони за вересень знищили понад 4700 повітряних цілей і 48 тисяч тактичних БпЛА

Серед знищених повітряних цілей російські крилаті, балістичні та протикорабельні ракети.

Сили оборони за вересень знищили понад 4700 повітряних цілей і 48 тисяч тактичних БпЛА
Фото: Повітряні сили ЗСУ

Протягом вересня 2026 року Сили оборони знищили понад 4700 повітряних цілей, а також знешкодили понад 48 тисяч безпілотників тактичного рівня.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, за місяць українські військові знищили:

  • 24 крилаті ракети Х-101;
  • 8 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
  • 12 крилатих ракет "Калібр";
  • 6 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 6 крилатих ракет "Іскандер-К";
  • 8 протикорабельних ракет "Циркон";
  • 86 ракет S8000 "Бандероль";
  • 2722 ударні БпЛА Shahed-131/136;
  • 1935 ударних БпЛА Shahed-238;
  • 1009 розвідувальних безпілотників;
  • 719 БпЛА "Ланцет".

Також у повідомленні зазначається, що протягом серпня авіація Повітряних сил здійснила понад 1600 літаковильотів. Із них близько 1300 для винищувального авіаційного прикриття, ще понад 250 для вогневого ураження та авіаційної підтримки військ.

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