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Протягом вересня 2026 року Сили оборони знищили понад 4700 повітряних цілей, а також знешкодили понад 48 тисяч безпілотників тактичного рівня.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, за місяць українські військові знищили:

24 крилаті ракети Х-101;

8 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

12 крилатих ракет "Калібр";

6 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

6 крилатих ракет "Іскандер-К";

8 протикорабельних ракет "Циркон";

86 ракет S8000 "Бандероль";

2722 ударні БпЛА Shahed-131/136;

1935 ударних БпЛА Shahed-238;

1009 розвідувальних безпілотників;

719 БпЛА "Ланцет".

Також у повідомленні зазначається, що протягом серпня авіація Повітряних сил здійснила понад 1600 літаковильотів. Із них близько 1300 для винищувального авіаційного прикриття, ще понад 250 для вогневого ураження та авіаційної підтримки військ.