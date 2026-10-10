Протягом вересня 2026 року Сили оборони знищили понад 4700 повітряних цілей, а також знешкодили понад 48 тисяч безпілотників тактичного рівня.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зокрема, за місяць українські військові знищили:
- 24 крилаті ракети Х-101;
- 8 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- 12 крилатих ракет "Калібр";
- 6 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 6 крилатих ракет "Іскандер-К";
- 8 протикорабельних ракет "Циркон";
- 86 ракет S8000 "Бандероль";
- 2722 ударні БпЛА Shahed-131/136;
- 1935 ударних БпЛА Shahed-238;
- 1009 розвідувальних безпілотників;
- 719 БпЛА "Ланцет".
Також у повідомленні зазначається, що протягом серпня авіація Повітряних сил здійснила понад 1600 літаковильотів. Із них близько 1300 для винищувального авіаційного прикриття, ще понад 250 для вогневого ураження та авіаційної підтримки військ.
- У ніч на 10 жовтня російські війська атакували Україну 160 ударними безпілотниками різних видів. З них 110 були реактивними.