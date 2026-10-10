Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Зіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ФотоЗіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Суд виніс вирок Вʼячеславу Зінченку за вбивство Ірини Фаріон
Суд виніс вирок Вʼячеславу Зінченку за вбивство Ірини Фаріон
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вбили людину в Краматорську, ще 11 жителів Донеччини поранені

З початку повномасштабного вторгнення РФ вбила 4379 цивільних на Донеччині.

Росіяни вбили людину в Краматорську, ще 11 жителів Донеччини поранені
Обстріли Донецької області
Фото: Донецька ОВА

Упродовж 9 жовтня внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинув один мирний житель, ще 11 людей дістали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, російські війська вбили одного жителя області в Краматорську. Ще 11 людей за добу отримали поранення.

З початку повномасштабного вторгнення РФ вбила 4379 та поранила 10 664 людей. Загальна кількість жертв російської агресії на Донеччині подана без урахування загиблих і поранених у Маріуполі та Волновасі.

Фото: Вадим Філашкін

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies