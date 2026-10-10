Росіяни вбили людину в Краматорську, ще 11 жителів Донеччини поранені

З початку повномасштабного вторгнення РФ вбила 4379 цивільних на Донеччині.

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Упродовж 9 жовтня внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинув один мирний житель, ще 11 людей дістали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, російські війська вбили одного жителя області в Краматорську. Ще 11 людей за добу отримали поранення.

З початку повномасштабного вторгнення РФ вбила 4379 та поранила 10 664 людей. Загальна кількість жертв російської агресії на Донеччині подана без урахування загиблих і поранених у Маріуполі та Волновасі.