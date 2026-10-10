Росіяни обстріляли Сумщину майже 30 разів за добу. Є поранені

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Протягом доби, з ранку 9 до ранку 10 жовтня, російські війська здійснили майже 30 обстрілів по 19 населених пунктах у 12 громадах Сумської області.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу поранення дістав 54-річний чоловік. Також до медичних закладів звернулися 52-річний чоловік і жінки віком 49 та 55 років, які постраждали під час російських обстрілів 8 жовтня.

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Найбільше атак зафіксували в Сумському та Шосткинському районах. Російські війська застосовували артилерію, міномети, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіаційні бомби.

Внаслідок обстрілів пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у Великописарівській громаді понівечений багатоквартирний житловий будинок, у Середино-Будській – приватний будинок і нежитлове приміщення, пошкоджене під час попередніх атак. У Березівській громаді постраждала адміністративна будівля.

Загалом під ударами опинилися населені пункти Степанівської, Миколаївської сільської, Юнаківської, Миропільської, Білопільської, Середино-Будської, Березівської, Есманьської, Шалигинської, Свеської, Новослобідської та Великописарівської громад.

Повітряна тривога в області протягом доби тривала 14 годин 22 хвилини.