Там публікують образливий контент про дітей і вимагають гроші за його видалення.

Поліція заблокувала десятки Telegram-каналів за кібербулінг дітей.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Триває встановлення осіб, що створюють та ведуть анонімні Telegram-канали, де публікують образливий контент про дітей і вимагають гроші за його видалення.

З початку року кіберполіцейські блокували понад два десятки таких онлайн-спільнот. Також, в рамках міжнародного співробітництва направлено низку запитів для відстеження потоку коштів та отримання іншої інформації, яка необхідна для ідентифікації зловмисників.

"Якщо ви побачили деструктивний контент – подайте електронне звернення і долучайтеся до його блокування за допомогою волонтерського проєкту BRAMA (створений за ініціативи кіберполіції)", - заявили в Нацполіції.