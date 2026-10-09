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Поліція заблокувала десятки Telegram-каналів за кібербулінг дітей

Там публікують образливий контент про дітей і вимагають гроші за його видалення.

Поліція заблокувала десятки Telegram-каналів за кібербулінг дітей
Фото: Національна поліція України/Telegram

Поліція заблокувала десятки Telegram-каналів за кібербулінг дітей.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Триває встановлення осіб, що створюють та ведуть анонімні Telegram-канали, де публікують образливий контент про дітей і вимагають гроші за його видалення.

З початку року кіберполіцейські блокували понад два десятки таких онлайн-спільнот. Також, в рамках міжнародного співробітництва направлено низку запитів для відстеження потоку коштів та отримання іншої інформації, яка необхідна для ідентифікації зловмисників. 

"Якщо ви побачили деструктивний контент – подайте електронне звернення і долучайтеся до його блокування за допомогою волонтерського проєкту BRAMA (створений за ініціативи кіберполіції)", - заявили в Нацполіції.

  • Українців попередили про шахрайську схему із фейковими листами від імені Кіберполіції. Аферисти залякують отримувачів і вимагають сплатити «штраф» криптою.
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