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Судитимуть учасників організованої групи, які закупили РЕБ для ЗСУ зі збитками у 5,6 млн грн

Максимальне покарання – до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Судитимуть учасників організованої групи, які закупили РЕБ для ЗСУ зі збитками у 5,6 млн грн
Затримання одного із підозрюваних
Фото: Нацполіція

Судитимуть учасників організованої групи, які закупили РЕБ для ЗСУ зі збитками у 5,6 млн грн. Максимальне покарання – до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Про це повідомили у Нацполіції

Викрили організовану групу, причетну до привласнення бюджетних коштів, виділених на придбання техніки для потреб Збройних Сил України у квітні цього року. 

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Серед учасників групи були керівники приватних підприємств, директор одного з комунальних підприємств Сіверськодонецької міської військової адміністрації та адвокат. У 2024 році між комунальним підприємством та товариством було укладено два договори на закупівлю станцій РЕБ для потреб військових частин.

За документами, 40 станцій радіоелектронної боротьби нібито передали військовим частинам. Насправді жодної з них військові не отримали, оскільки обладнання існувало лише на папері. Понад 5,6 млн грн бюджетних коштів перерахували підрядникові за 100% виконання договірних зобов’язань. 

Щоб оборудка виглядала легальною, провели всі операції, але, як повідомили у поліції, «фактично за бюджетні гроші продавали, купували та постачали повітря».

На підставі зібраних доказів чотирьом учасникам організованої групи повідомили про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду. Залежно від ролі та участі дії обвинувачених кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення майна в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України . 

Максимальне покарання, що може загрожувати, до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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