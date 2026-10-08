Вибухотехніки знешкодили ще дві нездетоновані балістичні ракети, якими ворог вчора атакував Київ. Частини ракет впали поблизу житлових будинків у Шевченківському та Дарницькому районах.
Про це повідомили у Нацполіції.
Поліцейські знешкодили небезпечні елементи бойових частин та підготували їх до безпечного транспортування. Надалі за допомогою спеціальної техніки спільно з саперами ДСНС фрагменти ракет вивезли на тимчасовий підривний майданчик, щоб знищити.
Поліція нагадує: у разі виявлення уламків ракет, безпілотників чи інших підозрілих предметів не наближайтеся до них та не торкайтеся. Відійдіть на безпечну відстань і повідомте про знахідку за номером 101 або 102.
- Росія після обіду 7 жовтня продовжила атакувати Київ безпілотниками. Внаслідок падіння уламків у столиці постраждали щонайменше 13 людей. Двоє людей загинули в Оболонському районі, двоє – в Деснянському.