Вибухотехніки знешкодили ще дві нездетоновані балістичні ракети, якими ворог вчора атакував Київ. Частини ракет впали поблизу житлових будинків у Шевченківському та Дарницькому районах.

Про це повідомили у Нацполіції.

Поліцейські знешкодили небезпечні елементи бойових частин та підготували їх до безпечного транспортування. Надалі за допомогою спеціальної техніки спільно з саперами ДСНС фрагменти ракет вивезли на тимчасовий підривний майданчик, щоб знищити.

Фото: Нацполіція Російська ракета

Поліція нагадує: у разі виявлення уламків ракет, безпілотників чи інших підозрілих предметів не наближайтеся до них та не торкайтеся. Відійдіть на безпечну відстань і повідомте про знахідку за номером 101 або 102.