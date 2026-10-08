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Вибухотехніки знешкодили ще дві нездетоновані балістичні ракети, якими ворог вчора атакував Київ

Частини ракет впали поблизу житлових будинків у Шевченківському та Дарницькому районах.

Вибухотехніки знешкодили ще дві нездетоновані балістичні ракети, якими ворог вчора атакував Київ
Вибухотехнік знешкоджує ракету
Фото: Нацполіція

Вибухотехніки знешкодили ще дві нездетоновані балістичні ракети, якими ворог вчора атакував Київ. Частини ракет впали поблизу житлових будинків у Шевченківському та Дарницькому районах.

Про це повідомили у Нацполіції.

Поліцейські знешкодили небезпечні елементи бойових частин та підготували їх до безпечного транспортування. Надалі за допомогою спеціальної техніки спільно з саперами ДСНС фрагменти ракет вивезли на тимчасовий підривний майданчик, щоб знищити.

Російська ракета
Фото: Нацполіція
Російська ракета

Поліція нагадує: у разі виявлення уламків ракет, безпілотників чи інших підозрілих предметів не наближайтеся до них та не торкайтеся. Відійдіть на безпечну відстань і повідомте про знахідку за номером 101 або 102.

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