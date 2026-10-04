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У Києві є влучання по Північному мосту, пошкоджена тепломагістраль (оновлено)

Відомо про постраждалих.

У Києві є влучання по Північному мосту, пошкоджена тепломагістраль (оновлено)
Уламки знищеного на Чернігівщині ворожого БпЛА «Герань-2»
Фото: ОК "Північ"

Російські війська знову атакують безпілотниками місто Київ. Уламки ворожих БпЛА впали у двох районах міста, також є влучання у Північний міст.

Станом на 12:57 унаслідок атаки РФ по Північному мосту у Києві, відомо про двох постраждалих, – мер. Одного постраждалого медики госпіталізували. Другому надали допомогу на місці.

Станом на 12:16, за інформацією Кличка, у Дарницькому районі уламки БпЛА впали на припаркований автомобіль. На іншій локації уламки впали на території навчального закладу. 

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Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.

Об 11:02 стало відомо пошкодження тепломагістралі у Деснянському районі через атаку РФ.  Тимчасово не буде гарячої води. Ремонтні бригади працюватимуть над відновленням гарячого водопостачання.

Станом на 10:34 відомо про чергову атаку по Північному мосту. Є влучання в дорожнє полотно.

Екстрені служби прямують на місце, - Кличко.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Дніпровському районі уламки БпЛА впали на дах приватного житлового будинку. Без загоряння.

Також в цьому районі уламки впали на відкритій територій біля дороги. Теж без загоряння", – ідеться у повідомленні.

  • Вчора вранці РФ атакувала Північний міст у Києві, внаслідок чого були пошкоджені дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. За даними мера Віталія Кличка, постраждали двоє людей.
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