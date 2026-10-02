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У Києві під час повітряної тривоги обмежуватимуть рух мостами, – КМВА

На частині мостів рух транспорту повністю або частково обмежуватимуть.

У Києві під час повітряної тривоги обмежуватимуть рух мостами, – КМВА
міст Патона (ілюстративне фото)
Фото: Facebook / НАНУ

У Києві під час повітряної тривоги діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху на мостах через Дніпро. Водіям радять враховувати зміни під час планування маршрутів.

Про це повідомили у КМВА.

Зокрема, під час повітряної тривоги рух транспорту буде організований так:

  • Південним мостом рух повністю перекриватимуть з обох берегів;
  • Дарницьким мостом транспорт рухатиметься однією смугою з правого на лівий берег;
  • мостом Метро рух перекриватимуть з лівого на правий берег;
  • Подільсько-Воскресенським мостом рух перекриватимуть з лівого на правий берег.

У КМВА закликали киян та гостей столиці поставитися з розумінням до тимчасових змін в організації дорожнього руху та враховувати їх під час планування поїздок.

  • Вчора росіяни вперше прицільно атакували Північний міст, що сполучає лівий і правий береги Києва. 
  • Спершу цілили в опори, потім – у дорожнє покриття. Мостом пролягає «зелена» гілка метрополітену, яка єдина працювала під час жовтих тривог. Станом на ранок 2 жовтня у Києві частково обмежили рух двома мостами. Південним - перекрили повністю. Уночі РФ щонайменше 3 рази атакувала Південний міст.
  • За результатами засідання Ради оборони Києва, Віталій Кличко заявив, що метрополітен готовий відновити рух Південним мостом після серії ворожих атак, але після отримання експертного висновку про стан споруди від наукових інститутів. 
  • Вже 2 жовтня окупанти знову атакували Південний міст. 
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