На частині мостів рух транспорту повністю або частково обмежуватимуть.

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У Києві під час повітряної тривоги діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху на мостах через Дніпро. Водіям радять враховувати зміни під час планування маршрутів.

Про це повідомили у КМВА.

Зокрема, під час повітряної тривоги рух транспорту буде організований так:

Південним мостом рух повністю перекриватимуть з обох берегів;

рух повністю перекриватимуть з обох берегів; Дарницьким мостом транспорт рухатиметься однією смугою з правого на лівий берег;

транспорт рухатиметься однією смугою з правого на лівий берег; мостом Метро рух перекриватимуть з лівого на правий берег;

рух перекриватимуть з лівого на правий берег; Подільсько-Воскресенським мостом рух перекриватимуть з лівого на правий берег.

У КМВА закликали киян та гостей столиці поставитися з розумінням до тимчасових змін в організації дорожнього руху та враховувати їх під час планування поїздок.