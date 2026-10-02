У Києві під час повітряної тривоги діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху на мостах через Дніпро. Водіям радять враховувати зміни під час планування маршрутів.
Про це повідомили у КМВА.
Зокрема, під час повітряної тривоги рух транспорту буде організований так:
- Південним мостом рух повністю перекриватимуть з обох берегів;
- Дарницьким мостом транспорт рухатиметься однією смугою з правого на лівий берег;
- мостом Метро рух перекриватимуть з лівого на правий берег;
- Подільсько-Воскресенським мостом рух перекриватимуть з лівого на правий берег.
У КМВА закликали киян та гостей столиці поставитися з розумінням до тимчасових змін в організації дорожнього руху та враховувати їх під час планування поїздок.
- Вчора росіяни вперше прицільно атакували Північний міст, що сполучає лівий і правий береги Києва.
- Спершу цілили в опори, потім – у дорожнє покриття. Мостом пролягає «зелена» гілка метрополітену, яка єдина працювала під час жовтих тривог. Станом на ранок 2 жовтня у Києві частково обмежили рух двома мостами. Південним - перекрили повністю. Уночі РФ щонайменше 3 рази атакувала Південний міст.
- За результатами засідання Ради оборони Києва, Віталій Кличко заявив, що метрополітен готовий відновити рух Південним мостом після серії ворожих атак, але після отримання експертного висновку про стан споруди від наукових інститутів.
- Вже 2 жовтня окупанти знову атакували Південний міст.