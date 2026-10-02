Нічні повітряні атаки , 207 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли.

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У КМВА вранці повідомили, що у Дарницькому районі столиці внаслідок ворожої атаки пошкоджено 25-поверховий житловий будинок. Там загинула людина, двоє постраждалих.

У ДСНС розповіли, що пожежа виникла на 24–25 поверхах та була ліквідована на площі 120 кв. м. Площа руйнувань становить близько 40 кв. м.

«Рятувальники вивели з будинку двох постраждалих, яких передали медикам. Під час ліквідації пожежі виявлено тіло загиблого. Ще 6 людей евакуйовано», – йдеться у повідомленні.

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У столичній поліції повідомили, що в одній з квартир правоохоронці виявили тіло 24-річної жінки. Постраждалими є 49-річна жінка, її госпіталізовано з отруєнням продуктами горіння, а 33-річний чоловік отримав опіки та перебуває у важкому стані.

За даними прокуратури, у житловий будинок влучив дрон. Людина загинула на рівні 24-25 поверхів.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 207 бойових зіткнень.

Найбільше боїв відбулося на Покровському (30 атак) та Костянтинівському (27) напрямках фронту.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1520 окупантів, 7 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, РСЗВ, 7 НРК, 422 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 6 штук спецтехніки. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 537 390 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Станом на ранок 2 жовтня у Києві частково обмежили рух двома мостами.

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Південний міст перекритий повністю з обох боків для руху транспорту.

Частково обмежили рух однією смугою по мосту Метро з лівого на правий берег.

На мосту Патона повністю обмежений рух транспорту з правого на лівий берег.

Уночі росіяни знову, вже щонайменше вчетверте за останню добу, вдарили безпілотниками по Південному мосту.

Вранці 2 жовтня російські війська атакували рейсовий автобус у Краматорську Донецької області. Внаслідок удару постраждали двоє людей.

Атака сталася сьогодні о 7:08. Російські військові вдарили по автобусу FPV-дроном, коли він уже перебував на маршруті та перевозив пасажирів.

Це був звичайний ранковий рейс. Через атаку постраждали двоє людей.

Починаючи із 18:00 01 жовтня, противник атакував 108 ударними БпЛА типу Shahed (47 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецької обл. та ТОТ АР Крим – Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила і подавила 88 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

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Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння уламків у 5 місцях.

Перший віцепрем'єр-міністр–міністр енергетики України Денис Шмигаль два тижні тому у Парижі показав партнерам документ, згідно із яким Росія готує масштабні удари по українській енергетиці.

Копію цього документу отримала газета The New York Times. Також двоє співрозмовників видання розповіли, що Шмигаль описав документ як перехоплений російський план знищення енергосистеми шляхом систематичних атак.

У ньому, як пише видання, описується кампанія ударів із використанням до 1000 ракет, безпілотників і бомб. Цілями мають стати багато об’єктів, зокрема електричні підстанції, гідроелектростанції, теплоелектростанції та котельні.

В документі описано три етапи атак. Деталі – в новині.

Шмигаль тиждень тому в загальних рисах розповів про цей документ, заявивши, що «партнерів, як і нас, вразив його цинізм, цей холодний терористичний розрахунок – як знищити нашу енергетичну систему».

Близько п'яти країн, які підписали з Україною угоди Drone Deal, уже на фінальному етапі — вони сформували перелік засобів, які хочуть отримати.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів заступник секретаря РНБО Давид Алоян, новопризначений голова Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Загалом, за його словами, в опрацюванні перебуває 10-15 країн, переважно європейських; нещодавно угоду підписали з Фінляндією. Усі країни на різних стадіях імплементації — орієнтовно відповідно до послідовності підписання угод.

Подробиці – в новині та в інтерв’ю.

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