У Краматорську росіяни вдарили дроном по рейсовому автобусу, є постраждалі

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Автобус потрапив під атаку у Краматорську

Вранці 2 жовтня російські війська атакували рейсовий автобус у Краматорську Донецької області. Внаслідок удару постраждали двоє людей.

Про це повідомили у Краматорській міській раді.

Атака сталася сьогодні о 7:08. Російські військові вдарили по автобусу FPV-дроном, коли він уже перебував на маршруті та перевозив пасажирів.

Це був звичайний ранковий рейс. Через атаку постраждали двоє людей.

Фото: Краматорська міська рада