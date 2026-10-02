У Краматорську росіяни вдарили дроном по рейсовому автобусу, є постраждалі

Вранці 2 жовтня російські війська атакували рейсовий автобус у Краматорську Донецької області. Внаслідок удару постраждали двоє людей.
Про це повідомили у Краматорській міській раді.
Атака сталася сьогодні о 7:08. Російські військові вдарили по автобусу FPV-дроном, коли він уже перебував на маршруті та перевозив пасажирів.
Це був звичайний ранковий рейс. Через атаку постраждали двоє людей.
- Унаслідок ранкового російського удару по Краматорську 30 вересня зруйновано будівлю Управління праці та соцзахисту населення міськради. Російські війська застосували керовані авіабомби.
- Постраждали троє людей. Також пошкоджено понад десяток багатоквартирних будинків, чотири заклади освіти та інші цивільні об’єкти.