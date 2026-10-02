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У Краматорську росіяни вдарили дроном по рейсовому автобусу, є постраждалі

Внаслідок атаки є двоє потерпілих.

У Краматорську росіяни вдарили дроном по рейсовому автобусу, є постраждалі
Автобус потрапив під атаку у Краматорську
Фото: Краматорська міська рада

Вранці 2 жовтня російські війська атакували рейсовий автобус у Краматорську Донецької області. Внаслідок удару постраждали двоє людей.

Про це  повідомили у Краматорській міській раді.

Атака сталася сьогодні о 7:08. Російські військові вдарили по автобусу FPV-дроном, коли він уже перебував на маршруті та перевозив пасажирів

Це був звичайний ранковий рейс. Через атаку постраждали двоє людей.

Фото: Краматорська міська рада

  • Унаслідок ранкового російського удару по Краматорську 30 вересня зруйновано будівлю Управління праці та соцзахисту населення міськради. Російські війська застосували керовані авіабомби.
  • Постраждали троє людей. Також пошкоджено понад десяток багатоквартирних будинків, чотири заклади освіти та інші цивільні об’єкти.
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