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Внаслідок ранкового російського удару по Краматорську зруйновано будівлю Управління праці та соціального захисту населення міської ради. Атака сталася на світанку 30 вересня.

Про це повідомила Краматорська міська рада.

Російські війська завдали серії ударів по різних районах міста. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей – чоловік 1965 року народження та дві жінки 1970 і 1989 років народження.

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Також пошкоджено понад десяток багатоквартирних будинків, чотири заклади освіти, інфраструктурний об’єкт та адміністративну будівлю управління праці та соцзахисту.

Російські війська застосували керовані авіаційні бомби калібру 250 і 500. Наразі триває обстеження місць російських ударів та встановлення наслідків атаки.

Фото: Краматорська міськрада

Фото: Краматорська міськрада