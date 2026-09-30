Усі тренажери української L7 Simulators кодифікували за стандартами НАТО

У компанії зазначають, це спрощує логістичний облік продукції, пошук за каталогами та проведення закупівель

Українська компанія L7 Simulators, яка виробляє військові тренажери, отримала кодифікацію НАТО для всієї своєї продуктової лінійки — від систем індивідуальної вогневої підготовки до комплексів для колективних тренувань підрозділів. Про це компанія розповіла виданню «Мілітарний».

Кожен тренажер отримав власний номенклатурний номер у системі кодифікації НАТО (NATO Stock Number) — унікальний 13-значний код, за яким виріб можна ідентифікувати в системах постачання країн-учасниць альянсу. Це спрощує логістичний облік продукції, пошук за каталогами та проведення закупівель. Водночас, як уточнюють у компанії, кодифікація — це не сертифікація виробу за технічними стандартами НАТО, а лише механізм однозначної ідентифікації товару в спільній системі оборонної логістики.

Окрім кодифікації наявної лінійки, L7 Simulators отримала статус, який дозволяє їй самостійно кодифікувати нові розробки в міру їх появи.

Компанію зареєстрували в системі кодифікації НАТО ще в грудні 2024 року — тоді номер отримала комплексна тренувальна система UNITS, яку раніше допустило до використання Міністерство оборони України.

Наразі асортимент L7 Simulators налічує понад 50 типів тренажерів, об'єднаних у єдину екосистему UNITS: системи вогневої підготовки, тренажери протитанкових засобів, ППО та безпілотних систем. Серед представлених на сайті компанії розробок — симулятори для Browning M2, Stinger, NLAW, Carl Gustaf, РПГ-7 та СПГ-9.