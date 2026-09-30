Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна
Спецтема
Defense Tech

Усі тренажери української L7 Simulators кодифікували за стандартами НАТО

У компанії зазначають, це спрощує логістичний облік продукції, пошук за каталогами та проведення закупівель

Усі тренажери української L7 Simulators кодифікували за стандартами НАТО
Фото: L7 Simulators

Українська компанія L7 Simulators, яка виробляє військові тренажери, отримала кодифікацію НАТО для всієї своєї продуктової лінійки — від систем індивідуальної вогневої підготовки до комплексів для колективних тренувань підрозділів. Про це компанія розповіла виданню «Мілітарний».

Кожен тренажер отримав власний номенклатурний номер у системі кодифікації НАТО (NATO Stock Number) — унікальний 13-значний код, за яким виріб можна ідентифікувати в системах постачання країн-учасниць альянсу. Це спрощує логістичний облік продукції, пошук за каталогами та проведення закупівель. Водночас, як уточнюють у компанії, кодифікація — це не сертифікація виробу за технічними стандартами НАТО, а лише механізм однозначної ідентифікації товару в спільній системі оборонної логістики.

Окрім кодифікації наявної лінійки, L7 Simulators отримала статус, який дозволяє їй самостійно кодифікувати нові розробки в міру їх появи.

Читайте такожЛітати, стріляти і планувати бій у режимі гри. Як українські військові опановують зброю на симуляторах і чи ефективно це

Компанію зареєстрували в системі кодифікації НАТО ще в грудні 2024 року — тоді номер отримала комплексна тренувальна система UNITS, яку раніше допустило до використання Міністерство оборони України.

Наразі асортимент L7 Simulators налічує понад 50 типів тренажерів, об'єднаних у єдину екосистему UNITS: системи вогневої підготовки, тренажери протитанкових засобів, ППО та безпілотних систем. Серед представлених на сайті компанії розробок — симулятори для Browning M2, Stinger, NLAW, Carl Gustaf, РПГ-7 та СПГ-9.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies