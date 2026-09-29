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Рютте: НАТО має всі необхідні варіанти відповіді на гібридні атаки Росії – інколи непублічні

Генсек Альянсу закликав союзників зберігати спокій і продовжувати зміцнювати оборону.

Рютте: НАТО має всі необхідні варіанти відповіді на гібридні атаки Росії – інколи непублічні
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс має всі необхідні варіанти реагування на гібридні атаки, які, за його словами, вже впливають на країни-члени: це може бути як відкрита, так і непублічна відповідь.

Про це він сказав під час пресконференції у Литві, пише The Guadian.

"У нас є всі необхідні варіанти відповіді – іноді вони помітні, іноді ні", – сказав він.

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Рютте також погодився, що термін "гібридні загрози" може применшувати серйозність ситуації. За його словами, формулювання звучить "трохи заспокійливо" і не повною мірою передає характер загрози.

Водночас генсек НАТО закликав союзників зберігати спокій і продовжувати зміцнювати оборону. Він наголосив, що країни Альянсу інвестують у свої оборонні можливості, а підтримку України необхідно зберігати.

"Ми не повинні бути наївними щодо Росії", –  заявив він, додавши, що союзники мають і надалі інвестувати в оборону, щоб зберегти перевагу не лише зараз, а й у перспективі двох, трьох та п’яти років.

Рютте назвав повторювані випадки проникнення дронів у повітряний простір країн Альянсу проявом характеру загрози, що змінюється. Генсек Альянсу також наголосив на важливості публічно встановлювати відповідальних за такі інциденти, коли це дозволяють наявні докази. Він схвалив рішення Естонії публічно пов’язати відповідні інциденти з Росією.

  • 29 вересня естонські правоохоронці встановили, що підпал будівлі оборонного підприємства в Таллінні, який стався в ніч на 15 серпня, був актом диверсії, замовленим російськими спецслужбами.
  • Особи, підозрювані скоєнні підпалу, затримані та взяті під варту і більше не становлять загрози.
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