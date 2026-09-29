Естонія встановила причетність російських спецслужб до підпалу оборонного підприємства

В Поліції безпеки Естонії заявили, що підпал був актом диверсії, спрямованим на залякування союзників і зменшення підтримки України.

Естонські правоохоронці встановили, що підпал будівлі оборонного підприємства в Таллінні, який стався в ніч на 15 серпня, був актом диверсії, замовленим російськими спецслужбами.

Про це передає "Європейська правда"

"Сьогодні ми можемо з повною впевненістю стверджувати, що підпал будівлі Milrem Robotics, який стався в Естонії в ніч на 15 серпня, був актом диверсії, замовленим спецслужбами Російської Федерації", – заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

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Основними мотивами називають залякування союзників та зменшення підтримки України.

Особи, підозрювані скоєнні підпалу, затримані та взяті під варту і більше не становлять загрози.За словами генерального директора Поліції безпеки, зберігається загроза провокацій та спроб диверсії з боку Росії.

"Спецслужби Росії продовжують спроби вербування та впливу в Європі, зокрема з метою здійснення диверсій. Під підвищеною загрозою перебувають організації, що підтримують Україну, а також підприємства оборонної промисловості. Поліція безпеки рекомендує їм посилити заходи фізичної та кіберзахисту", – йдеться в заяві.

Естонські служби безпеки стежать за діями Росії та тісно співпрацюють з підприємствами в країні і з міжнародними партнерами.