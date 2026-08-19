Спроба диверсії проти естонської компанії Milrem Robotics не завадила постачанню допомоги Україні

Спроба підпалу будівлі естонського оборонного підрядника Milrem Robotics у Таллінні не вплинула на постачання роботизованих військових машин до України.

Генеральний директор компанії Кулдар Вяарсі запевнив, що інцидент жодним чином не зашкодить графікам відвантажень ні цього року, ні наступного, пише Reuters.

Правоохоронці Естонії вже встановили підозрюваних у підпалі й розслідують можливу причетність Росії до інциденту. Прем'єр-міністр країни Крістен Міхал підтвердив, що російський слід є однією з основних версій слідства, хоча остаточно відповідальних поки не назвали.

У Milrem Robotics наголосили, що напад не зачепив виробничі потужності, ланцюги постачання і графіки відвантажень. Компанія залишається одним із двох іноземних постачальників, чий парк безпілотних наземних систем активно використовують в Україні, і планує розгорнути в нашій державі ще понад 200 роботизованих комплексів до кінця року.

Цей випадок став черговим у серії гібридних атак на інфраструктуру, логістику і оборонні підприємства в Європі, які підтримують Україну, хоча РФ традиційно заперечує свою причетність до диверсій.