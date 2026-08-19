Швейцарія продовжила тимчасовий захист для українців, але змінила правила для нових заявників

Дію тимчасового захисту подовжили до 4 березня 2028 року. У разі стабілізації ситуації його можуть переглянути.

Федеральна рада Швейцарії продовжила дію статусу тимчасового захисту S для громадян України до 4 березня 2028 року. Водночас із 20 серпня країна обмежує надання цього статусу новим заявникам, які не виконують військові обов’язки, що можуть поширюватися на них в Україні.

Про це повідомили у Федеральній раді Швейцарії.

Відповідне рішення ухвалили 19 серпня. У Федеральній раді пояснили, що наразі немає коротко- та середньострокових перспектив для тривалого припинення вогню в Україні, тому статус S вирішили продовжити ще приблизно на 18 місяців.

Водночас нові правила стосуватимуться лише тих, хто звертатиметься по захист починаючи з 20 серпня 2026 року. Українців, які вже отримали статус S, ці обмеження не стосуватимуться.

Держава продовжить фінансувати інтеграційні заходи для українців. На кожного отримувача захисту передбачено до 3000 швейцарських франків на рік – зокрема на мовні курси, освіту та підтримку під час виходу на ринок праці. У разі стійкої стабілізації ситуації в Україні доцільність подальшої дії статусу S переглянуть.

Швейцарія заявила, що координує свою політику з Євросоюзом. 30 липня країни ЄС також продовжили тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року та передбачили обмеження для нових заявників, які не виконують військові обов’язки відповідно до українського законодавства.