19 серпня Андраш Бака офіційно вступив на посаду президента Угорщини. Про це повідомив прем'єр-міністр Петер Мадяр в соцмережі X.

"Від сьогодні, з 19 серпня 2026 року, д-р Бака Андраш – президент Угорської Республіки", – написав Мадяр.

Він побажав новому главі держави успіхів у роботі, доброго здоров'я та "якомога більше людяності".

A mai naptól, 2026. augusztus 19-től, Dr. Baka András Magyarország köztársasági elnöke.



Elnök úr munkájához sok sikert, jó egészséget és a lehető legtöbb emberséget kívánok!



Isten áldja Magyarországot! ❤️🤍💚 pic.twitter.com/T4WzA0lDER — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) August 19, 2026

Андраша Баку парламент обрав президентом 11 серпня. За нього проголосували 140 депутатів, шестеро були проти. Представники партій "Фідес" і KDNP участі в голосуванні не брали. Опозиційні сили розкритикували кандидатуру Баки через його попередні судові рішення щодо подій 1956 та 2006 років.

До президентства Бака понад 15 років працював суддею Європейського суду з прав людини. У 2009 році його обрали головою Верховного суду Угорщини, однак наприкінці 2011 року він достроково залишив посаду після судової реформи уряду Віктора Орбана. Згодом Бака виграв суд проти Угорщини в ЄСПЛ, який визнав його звільнення достроковим покаранням за публічну висловлену позицію.