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Андраш Бака офіційно вступив на посаду президента Угорщини

Парламент обрав Баку президентом 11 серпня.

Андраш Бака офіційно вступив на посаду президента Угорщини
Андраш Бака вступив на посаду президента Угорщини
Фото: Х Петера Мадяра

19 серпня Андраш Бака офіційно вступив на посаду президента Угорщини. Про це повідомив прем'єр-міністр Петер Мадяр в соцмережі X.

"Від сьогодні, з 19 серпня 2026 року, д-р Бака Андраш – президент Угорської Республіки", – написав Мадяр.

Він побажав новому главі держави успіхів у роботі, доброго здоров'я та "якомога більше людяності".

Андраша Баку парламент обрав президентом 11 серпня. За нього проголосували 140 депутатів, шестеро були проти. Представники партій "Фідес" і KDNP участі в голосуванні не брали. Опозиційні сили розкритикували кандидатуру Баки через його попередні судові рішення щодо подій 1956 та 2006 років. 

До президентства Бака понад 15 років працював суддею Європейського суду з прав людини. У 2009 році його обрали головою Верховного суду Угорщини, однак наприкінці 2011 року він достроково залишив посаду після судової реформи уряду Віктора Орбана. Згодом Бака виграв суд проти Угорщини в ЄСПЛ, який визнав його звільнення достроковим покаранням за публічну висловлену позицію.

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