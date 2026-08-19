Литва планує обмежити транзит росіян своєю територією шістьма годинами

Президент Литви Ґітанас Науседа не заперечує проти ініціативи у Сеймі, спрямованої на обмеження часу перебування росіян на території країни під час транзитних поїздок.

Як пише Delfi, в офісі глави держави не бачать проблем щодо законопроєкту, який змусить громадян країни-агресора залишити Литву упродовж 6 годин після в'їзду, а не 24, як це було раніше. Науседа переконаний, що це сприятиме зменшенню кількості порушень, а також не принижуватиме гідність цих осіб.

Поправку до закону про державний кордон та його охорону вніс депутат Сейму Арвідас Анушаускас. Він пропонує контролювати час проїзду росіян територією Литви за допомогою системи розпізнавання номерних знаків авто. У міністерстві внутрішніх справ згодні розглянути цю пропозицію та взяти на себе її технічне втілення у життя.