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Естонія розслідує причетність Росії до пожежі на оборонному підприємстві Milrem Robotics

Воно постачає Україні безпілотні наземні комплекси.

Естонія розслідує причетність Росії до пожежі на оборонному підприємстві Milrem Robotics
Milrem Robotics
Фото: Milrem Robotics

Естонські правоохоронці розслідують можливу причетність РФ до підпалу будівлі компанії Milrem Robotics.

Це виробник бойових машин, що має тісні зв'язки з Україною та контролюється інвестором з ОАЕ, пише Bloomberg.

Естонська прокуратура запідозрила навмисний підпал об'єкта, а прем'єр-міністр Крістен Міхал підтвердив, що однією з головних версій слідства є російська диверсія. Очільник уряду наголосив, що спроби залякати Естонію чи змусити її припинити підтримку України не матимуть успіху. За його словами, внаслідок пожежі ніхто не постраждав, а правоохоронці вже встановили підозрюваних і подали клопотання про їхній арешт.

Генеральний директор Департаменту охоронної поліції Естонії наголосив, що країна повинна бути готовою до постійних провокацій і невійськових загроз з боку Росії.

Milrem Robotics постачає Україні безпілотні наземні комплекси. Вона у червні відкрила виробничу лінію в Нідерландах для виготовлення додаткової сотні машин для ЗСУ. Інцидент стався на тлі зростання гібридної активності РФ у Європі, яку лідери балтійських країн уже називають початком гібридної війни на континенті.

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