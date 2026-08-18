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Зеленський вніс кандидатуру Сибіги для призначення міністром закордонних справ

Після перерви в місяць він може повернутися до повноцінного керування МЗС. 

Зеленський вніс кандидатуру Сибіги для призначення міністром закордонних справ
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Президент вніс кандидатуру Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ. Він керував міністерством з вересня 2024 року, а після оновлення уряду цього липня перейшов у статус в.о.

Про це повідомив депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк. 

Сибіга є другим міністром закордонних справ за період повномасштабної війни. До цієї посади він був першим заступником міністра, а ще раніше, з 2021 року – був заступником голови Офісу президента. 

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З 16 липня міністерство закордонних справ, як і міністерство оборони, залишалися без повноцінних керівників. Кандидатури обох – це квота президента. Володимир Зеленський не робив подання, допоки Верховна Рада не повернулася до роботи після перерви майже в місяць. 

За інформацією LB, голосувати за призначення обох міністрів народні депутати планують 19 серпня. 

Андрій Сибіга: біографія

Здобув освіту у Львівському державному університеті ім. I.Франка за спеціальністями «Правознавство» та «Міжнародні відносини».

Трудову діяльність розпочав у 1997 році на посадах аташе, третього секретаря, другого секретаря Міністерства закордонних справ України.

З 1998 року – другий секретар, перший секретар з консульських питань Посольства України в Республіці Польща.

З грудня 2002 року – перший секретар Міністерства закордонних справ України.

З 2003 року – виконуючий обов’язки начальника відділу, начальник відділу Міністерства закордонних справ України.

З 2006 року – заступник директора департаменту – начальник відділу, заступник директора департаменту Міністерства закордонних справ України.

З 2008 року – радник-посланник Посольства України в Республіці Польща.

З 2012 року – в.о. директора, директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України.

З 2016 року – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Турецькій Республіці. 19 травня 2021 року звільнений із посади указом президента Володимира Зеленського.

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