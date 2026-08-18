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Двоюрідного брата Башара Асада засудили до смертної кари в Сирії

Його засуджено за  злочини проти людяності та воєнні злочини. 

Двоюрідного брата Башара Асада засудили до смертної кари в Сирії
Башар Асад
Фото: EPA/UPG

Суд у Дамаску ухвалив смертний вирок двоюрідному брату експрезидента Башара Асада Васіму.

Про це повідомляє France24.

Суддя заявив, що Васіма Асада засуджено за численні вбивства і "вбивство, що супроводжувалося тортурами та жорстокістю,.. які були кваліфіковані як злочини проти людяності та воєнні злочини".

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Встановлено, що він сформував дві збройні групи, лояльні до колишньої влади, які брали участь у смертельних нападах поблизу Дамаска. Його також визнано винним у підбурюванні до громадянської війни та міжконфесійної ворожнечі.

Водночас суд не визнав Васіма Асада винним у контрабанді та торгівлі наркотиками через недостатність доказів, залишивши за собою право поновити справу у разі появи нових доказів.

Вирок може бути оскаржений у касаційному суді Сирії.

Контекст

У квітні Сирія розпочала провадження проти Башара Асада та інших посадовців, звинувачених у злочинах під час громадянської війни, яку спричинили жорстокі репресії проти учасників демократичних протестів. Тоді було вбито понад 500 тисяч людей, мільйони стали переміщеними особами, десятки тисяч людей зникли безвісти.

Раніше в серпні Башара Асада також заочно засудили до страти. Експрезидент Сирії та його брат Магер втекли до Росії після того, як повстанці увійшли до Дамаска в грудні 2014 року.

Сирія видала ордер на арешт Башара Асада у вересні 2025 року. У квітні Кремль відхилив запит сирійської влади видати Асада в обмін на присутність російських військ у країні.

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