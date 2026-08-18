Фінляндія перегляне рішення про депортацію родини росіян, які заявляли про допомогу Україні

Ольга і Нікіта Бєлови втекли з Росії в 2022 році і розраховували на притулок в Фінляндії.

Фінський суд скасував рішення про депортацію Ольги і Нікіти Бєлових, які переїхали з Росії в 2022 році і кілька разів отримували відмову в наданні притулку. Росіяни заявляли, що за проукраїнську позицію на батьківщині їм загрожує ув'язнення, пише The Guardian. Родина виграла апеляцію, і тепер її справу розглянуть повторно.

Спершу фінська імміграційна служба заявила, що в разі повернення до Росії реальний ризик їм не загрожує. У квітні Бєлових затримали для підготовки до депортації.

Апеляційний суд скасував це рішення, пославшись на нові докази, зокрема публікації в медіа. Суд повернув справу на новий розгляд імміграційної поліції.

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25-річний Нікіта стверджує, що звільнився з роботи в дослідницькому інституті Москви, що спеціалізується на металургії, бо дізнався про його зв'язок з військовою сферою Росії. Його 55-річна матір – медсестра відділення анестезіології. Стверджується, що вона відправляла гуманітарну допомогу українській мрії. Водночас російська «Медиазона» повідомляла лише про їхню волонтерську допомогу українським біженцям.

Загроза депортації родини привернула увагу деяких політиків, зокрема в сусідній Норвегії. У країні пропонують дозволити Бєловим оселитися на їхній території в разі рішення про депортацію з Фінляндії.

Адвокат родини, який попросив не називати його імені з причин безпеки, сподівається, що їм нададуть притулок.

«Суд скасував негативне рішення щодо притулку, оскільки клієнти надали дуже багато нових доказів того, що їх визначено як осіб під загрозою переслідування», – сказав він.

Антті Лехтінен, керівник департаменту міжнародного захисту фінської імміграційної служби, сказав, що не може коментувати окремі справи, але додав: «Лише приблизно 5% усіх рішень щороку повертаються на повторний розгляд».