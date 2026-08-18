У Варшаві зібрали третину підписів для референдуму про відставку мера

40 тисяч жителів Варшави підтримали петицію з вимогою провести референдум про відсторонення від посади мера польської столиці Рафала Тшасковського.

Як пише "Європейська правда", збір підписів про відставку представника "Громадянської платформи" Дональда Туска розпочався 30 липня і триватиме до 28 вересня. За цей час для організації референдуму потрібна згода близько 10% виборців Варшави - це 132 тисячі людей.

В разі успіху референдум буде визнаний таким, що відбувся, якщо в ньому візьмуть участь 3/5 від учасників попередніх місцевих виборів - це близько 450 тисяч жителів Варшави.

Опозиції вже вдалося шляхом референдуму усунути від влади мера іншого великого польського міста - Кракова. Там сенсаційно зазнав поразки під час волевиявлення інший соратник прем'єра Туска Александр Мішальський.