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У Варшаві зібрали третину підписів для референдуму про відставку мера

Раніше міського голову таким чином відсторонили у Кракові.

У Варшаві зібрали третину підписів для референдуму про відставку мера
Варшава
Фото: Wiki/Adrian Grycuk

40 тисяч жителів Варшави підтримали петицію з вимогою провести референдум про відсторонення від посади мера польської столиці Рафала Тшасковського.

Як пише "Європейська правда", збір підписів про відставку представника "Громадянської платформи" Дональда Туска розпочався 30 липня і триватиме до 28 вересня. За цей час для організації референдуму потрібна згода близько 10% виборців Варшави - це 132 тисячі людей.

В разі успіху референдум буде визнаний таким, що відбувся, якщо в ньому візьмуть участь 3/5 від учасників попередніх місцевих виборів - це близько 450 тисяч жителів Варшави.

Опозиції вже вдалося шляхом референдуму усунути від влади мера іншого великого польського міста - Кракова. Там сенсаційно зазнав поразки під час волевиявлення інший соратник прем'єра Туска Александр Мішальський.

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